Royston Drenthe, exfigura del Real Madrid, preocupa a sus seguidores tras ser hospitalizado

Royston Drenthe se encuentra hospitalizado. (TUDN/Captura)

El exfutbolista Royston Drenthe, conocido por su paso por el Real Madrid, generó preocupación entre sus fans tras darse a conocer que sufrió un derrame cerebral el pasado viernes, situación que lo mantiene hospitalizado.

Según informó TUDN, la familia del jugador pidió “paz y privacidad” mientras Drenthe recibe atención médica especializada.

Trayectoria destacada en Europa

Drenthe se destacó desde joven, siendo elegido en 2007 como mejor jugador del torneo con Países Bajos en la Eurocopa Sub-21.

Su talento en la cancha lo llevó a ser fichado por el Real Madrid procedente del Feyenoord.

A pesar de sus cualidades, no logró consolidarse por completo en el club español debido a su carácter y cierta irregularidad.

Experiencia en otros equipos

Además del Real Madrid y el Feyenoord, Drenthe tuvo protagonismo en equipos como Hércules de España, Everton, Alania Vladikavkaz y Reading, entre otros.