Deportes

Royston Drenthe, exfigura del Real Madrid, preocupa a sus seguidores tras ser hospitalizado

El exfutbolista se encuentra hospitalizado y su familia pide privacidad

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Royston Drenthe se encuentra hospitalizado.
Royston Drenthe se encuentra hospitalizado. (TUDN/Captura)

El exfutbolista Royston Drenthe, conocido por su paso por el Real Madrid, generó preocupación entre sus fans tras darse a conocer que sufrió un derrame cerebral el pasado viernes, situación que lo mantiene hospitalizado.

Según informó TUDN, la familia del jugador pidió “paz y privacidad” mientras Drenthe recibe atención médica especializada.

LEA MÁS: Modelo casi pierde la vista por hacerse una cirugía para cambiar el color de sus ojos

Trayectoria destacada en Europa

Drenthe se destacó desde joven, siendo elegido en 2007 como mejor jugador del torneo con Países Bajos en la Eurocopa Sub-21.

LEA MÁS: Coca-Cola bajará el azúcar en sus refrescos tras histórico acuerdo con importante país de Latinoamérica

Su talento en la cancha lo llevó a ser fichado por el Real Madrid procedente del Feyenoord.

A pesar de sus cualidades, no logró consolidarse por completo en el club español debido a su carácter y cierta irregularidad.

Experiencia en otros equipos

Además del Real Madrid y el Feyenoord, Drenthe tuvo protagonismo en equipos como Hércules de España, Everton, Alania Vladikavkaz y Reading, entre otros.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Royston DrentheExjugador del Real MadridEspañaDerrame cerebral
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.