¡Ruedas al aire y puro barro! Así rugieron los motores en el Desafío 4x4 en San Carlos

El Desafío 4x4 2026 se realizó este domingo en el estadio de Motores John Hull, en Muelle de San Carlos, en una jornada en el que más de 50 vehículos pusieron a prueba la habilidad de las tripulaciones y la preparación de sus máquinas para superar terrenos extremos y obstáculos.

La competencia se disputó en las categorías A (8 cilindros), B (6 cilindros), C (4 cilindros) y Absoluta, sobre un recorrido que combinó obstáculos técnicos, desniveles naturales y zonas de barro.

El formato enfrentó a dos vehículos simultáneamente, cada uno en su respectivo carril, con la precisión de las maniobras como un factor determinante para completar el trazado.

El Desafío 4x4 enfrentó a más de 50 vehículos, el domingo pasado, en San Carlos. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En la categoría de 8 cilindros, Juan Jerónimo Sánchez y Juan Carlos Sánchez, del equipo Silvestre, conquistaron el primer lugar con un tiempo acumulado de 2 minutos y 29,36 segundos.

La segunda posición fue para Juan Hernández y Andrey Hernández, del Team Hersa, con 2 minutos y 37,08 segundos.

Más ganadores

En 6 cilindros, Gustavo Canales y Marvin Soto, del equipo La Bestia, se impusieron con un acumulado de 2 minutos y 41,50 segundos. Luis Diego Camacho y Rolando Elizondo, del equipo Furia, finalizaron segundos con dos minutos y 42,07 segundos, a sólo 57 centésimas de los ganadores.

Keilor Castro y Jeremy Castro, del equipo Barraco, obtuvieron la victoria en 4 cilindros con un tiempo acumulado de dos minutos y 42,38 segundos. La segunda posición fue para Luis Carlos Romero y Emmanuel Aguilar, del equipo Pitufo, con dos minutos y 49,74 segundos.

En la competencia, pusieron a prueba la habilidad de las tripulaciones para superar terrenos extremos y obstáculos. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Amantes del barro disfrutaron con todo esta competencia. Foto: Alonso Tenorio: (Alonso Tenorio/Atenorio)

La competencia se disputó en las categorías A (8 cilindros), B (6 cilindros), C (4 cilindros) y Absoluta. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El formato enfrentó a dos vehículos simultáneamente, cada uno en su respectivo carril. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La precisión en las maniobras como un factor determinante para completar el trazado. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)