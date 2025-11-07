Ruta de los Conquistadores arrancó con el show de Natalia Fischer, una de mejores ciclistas del mundo

La Ruta de los Conquistadores 2025 comenzó este jueves 6 de noviembre con un auténtico espectáculo liderado por la española Natalia Fischer, una de las mejores ciclistas de montaña del mundo y gran figura de esta edición.

La pedalista ibérica, subcampeona europea de mountain bike, llegó a Costa Rica decidida a ponerse a prueba en una competencia que es reconocida, globalmente, como una de las más duras del planeta.

Etapa rompepiernas desde el inicio

La jornada inaugural salió desde La Florida de Siquirres, en Limón, y finalizó en Casa Turire, Turrialba, completando 70 kilómetros y 1.233 metros de ascenso acumulado, un trayecto que exigió a fondo a todos los competidores.

Fischer finalizó la etapa con un tiempo de 03:33:13, y no dudó en reconocer la dureza del reto.

Natalia Fischer se subió al primer lugar de la Ruta de los Conquistadores desde el inicio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Por ahora, esta es la carrera más dura en la que he participado; sobre todo, por el terreno y el clima que hay aquí en Costa Rica. Hay mucha humedad y muchos microclimas, yo creo que si esto se hiciera en Europa poca gente se apuntaría”, destacó al acabar la etapa.

Carlos Herrera domina entre los hombres

En la categoría masculina, el triunfo fue para el costarricense Carlos Herrera, quien se impuso con un tiempo de 03:01:04, superando por poco más de dos minutos a Paolo Montoya (03:03:28), una de las figuras más reconocidas del ciclismo nacional, quien regresó a la competencia tras tres años de ausencia.

“Al principio, queríamos ver cómo estaban las fuerzas de Paolo; lo intentamos con mi compañero, pero él no se desesperó y, como a falta de 30 km, decidí intentarlo, Me dieron las fuerzas para mantener el ritmo hasta la meta.

“Tres minutos son una ventaja con la que podemos jugar mañana. Hay que ser muy inteligente y no gastar pensando en el último día, que es Carara”, dijo Herrera sobre lo que se viene para este viernes.

Carlos Herrera (blanco) fue el ganador en varones en la primera etapa de la Ruta de los Conquistadores. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Lo que viene: ascensos y estrategia en la segunda etapa

La segunda etapa saldrá desde Casa Turire, recorrerá las faldas del volcán Turrialba y concluirá en Ciudad del Este, Curridabat, con una distancia de 85 kilómetros que pondrá, nuevamente, a prueba la resistencia y estrategia de los ciclistas.

Las cuestas y los caminos empinados es parte de la dureza del camino. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Correr la Ruta de Los Conquistadores es un prueba solo para valientes (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pasar por puentes y caminos hechos leña, es parte de la aventura. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pese a la fuerte exigencia, los corredores no pierden la sonrisa. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En algunas partes no hay más remedio que echarse la bicicleta al hombro. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los competidores tienen que pasar por todo tipo de caminos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Hay partes donde el equilibrio es vital para evitar caerse al agua. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El fuerte sol es otra de las grandes pruebas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Hay que tratar de sacar fuerzas de donde sea para soportar lo duro del camino. (Alonso Tenorio/Atenorio)