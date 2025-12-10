Salen a la luz las sanciones de la última fecha del torneo

Terminó en su fase de clasificación regular, y con esto las últimas sanciones de dicha etapa por parte de la Unafut.

Sporting fue sancionado con una multa de ₡105,000.00 al ser la primera vez en la temporada que se da invasión de aficionados de manera individual o masiva, sin alterar el desarrollo normal del partido.

También con 200,000.00 colones al ser la primera vez en la temporada que el equipo no hace uso de los audios oficiales entregados por Unafut antes, durante y posterior a los encuentros con respecto a la no violencia, racismo y otros que a su momento el Consejo Director determine, así como los himnos y audios oficiales durante el protocolo de inicio de los partidos, premiaciones y otros actos protocolarios.

Sporting fue sancionado tras el juego con Saprissa. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

En Guadalupe, al jugador John Jairo Ruiz Barrantes con 1 partido de suspensión y una multa de 100,000.00 colones por cinco amarillas.

En San Carlos, al jugador Keiner Andrés Córdoba Roa con cuatro partidos de suspensión y una multa de 350,000.00 colones al ser la segunda vez en la temporada que es responsable de conducta violenta hacia un adversario.