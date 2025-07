San Carlos aparece con una deuda de más de ¢14 millones con la Caja y obtuvo la licencia, ¿cómo fue posible?

La Asociación Deportiva San Carlos aparece como morosa ante la Caja Costarricense del Seguro Social, con una deuda de ¢14.789.829, que está en cobro administrativo.

San Carlos asegura que pagaría este martes o miércoles para no tener problema en su debut. (Prensa SC/Prensa SC)

No obstante, estar al día con las responsabilidades patronales es un requisito para obtener la licencia de competición en primera división. El tiempo para presentar la documentación respectiva fue el lunes 21 de julio.

No obstante, la Fedefutbol informó el viernes 18 de julio que los equipos habían obtenido la licencia al presentar toda la documentación, aunque algunos clubes, como San Carlos, obtuvieron una licencia condicionada.

Este lunes, los Toros salieron morosos y La Teja le preguntó a la Fedefútbol y al cuadro norteño por esa situación. Además, pidió una copia del documento donde se demuetre que el 18 de julio estaban al día con la Caja.

Carlos Acosta, gerente de San Carlos, explicó que cuando ellos presentaron los requisitos estaban al día y que el corte que tienen son los 18 de cada mes. Por eso sale la morosidad.

“Estamos haciendo las gestiones para solucionar el caso esta misma tarde (de martes) o mañana en la mañana para no tener problemas el día del partido”, expresó.

Roberto Mora, conocido como el cobrador de la Caja, quien ha destapado en muchas ocasiones las deudas de los clubes, dijo que si un equipo pagó, no debe salir en deuda.

“Eso signfica que están morosos, no hay que creer en cuentos, es como cuando una mujer está está o no está embarazada, pero no puede estar media embarazada”, dijo.

San Carlos visita a Puntarenas el sábado a las 5 de la tarde, inicialmente en el estadio Lito Pérez.

La Fedefútbol aún no nos envía una respuesta del caso.

El caso pone sobre la mesa la necesidad de revisar qué tan rigurosas son las verificaciones del Comité de Licencias, especialmente cuando hay dinero de por medio y compromisos laborales con la seguridad social.