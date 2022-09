San Carlos dejó ir, otra vez, la oportunidad de alcanzar a Puntarenas FC

San Carlos tuvo la opción, otra vez, de alcanzar a Puntarenas FC en el segundo lugar del grupo B, pero más bien se alejó de la posibilidad de clasificar, al caer 2-1 ante Guadalupe FC, este miércoles en el Colleya Fonseca.

San Carlos perdió la gran opción de empatar al Puerto en puntos. (San Carlos)

Los norteños tenían por segunda fecha consecutiva la posibilidad de amanecer en el segundo puesto, empatado en puntos con el Puerto y metiendo presión de la brava en el cierre del torneo, pero al parecer, no quieren clasificar.

El técnico Douglas Sequeira ha dicho hasta la saciedad que su equipo no es emocional, pero en estos partidos, ante rivales que están muy por debajo en la tabla de posiciones, no luce igual. Se ve desganado. Los Toros del Norte deben saber que no siempre están al frente los cuatro grandes y que es ante cuadros como los dirigido por Wálter Centeno que tienen que sacar la clasificación.

San Carlos se quedó con 18 unidades, tres abajo del Puerto, sin duda los que más festejaron esos goles guadalupanos fueron los porteños.

Los norteños otra vez la dejaron ir. (San Carlos)

Los goles cayeron en el complemento, luego de un primer tiempo insípido y sin sabor. Muy táctico, con exceso de toque de los equipos, como lo profesan sus tećnicos y con escasas llegadas.

Pero en el segundo tiempo emergió la figura de Royner Rojas, que empezó a marcar diferencia y apenas a los cinco minutos desbordó por la banda izquierda, se la dio a Eduardo Juárez sobre la línea de fondo y este sacó un centro al punto de penal donde Julen Cordero ganó la posición y abrió el marcador.

Ocho minutos después, el mismo Royner aumentó la cuenta con un golazo. Fabrizio Ramírez abrió con Luis José Gutiérrez entrando al área, este se la devolvió pero en el control se le fue larga a Ramírez y le cayó a Rojas, quien hizo una tijereta para marcar el segundo.

Los Toros reaccionaron tibiamente, se fueron al frente pero carecieron de profundidad y más bien, Guadalupe, cada vez que llegaba lucía con más lucidez.

Pero Juan Luis Pérez, al 78, se jaló un pase de lujo para Julio Cruz, exacto y medido y el mexicano metió el pie para descontar y ponerle emoción al partido en el cierre.

A partir de alli, San Carlos empujó con mucho ímpetu, pero desordenadamente, en busca del empate que al menos lo dejara en la misma situación en que empezó la jornada, pero no pudo. Más bien se alejó un punto del Puerto, la clasificación se ve lejana.