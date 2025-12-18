Deportes

San Carlos le da las gracias a un exmundialista de Rusia 2018

Este jueves, la Asociación Deportiva San Carlos se despidió de tres jugadores, entre ellos un mundialista de Rusia 2018

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Un exmundialista de Rusia 2018 y Catar 2022 queda fuera de la Asociación Deportiva San Carlos.

Este jueves, el equipo norteño anunció las salidas de los jugadores Wilmer Azofeifa, Jaylon Hadden y Bryan Oviedo.

Bryan Oviedo fue anunciado como fichaje de San Carlos.
Bryan Oviedo quedó fuera de San Carlos. Foto: prensa SC. (San Carlos/San Carlos)

Más cambios en San Carlos

Oviedo llegó al equipo en setiembre, para reforzar a los norteños en el Apertura 2025, pero tuvo muy poca participación en el presente certamen. De acuerdo con la Unafut, jugó solamente 339 minutos.

LEA MÁS: Bryan Oviedo aceptó que su salida de Alajuelense le deja un sinsabor

Azofeifa fue, por algunos años, uno de los jugadores más destacados del cuadro norteño, al que llegó en el 2020. Sin embargo, este torneo tuvo poca participación y jugó 542 minutos.

El equipo que dirige Wálter Centeno ha hecho cambios en los últimos días y confirmaron la llegada de Kenneth Cerdas y el regreso del mexicano Brian Martínez.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Bryan OviedoSan Carlos
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.