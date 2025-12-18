San Carlos le da las gracias a un exmundialista de Rusia 2018

Un exmundialista de Rusia 2018 y Catar 2022 queda fuera de la Asociación Deportiva San Carlos.

Este jueves, el equipo norteño anunció las salidas de los jugadores Wilmer Azofeifa, Jaylon Hadden y Bryan Oviedo.

Bryan Oviedo quedó fuera de San Carlos. Foto: prensa SC. (San Carlos/San Carlos)

Más cambios en San Carlos

Oviedo llegó al equipo en setiembre, para reforzar a los norteños en el Apertura 2025, pero tuvo muy poca participación en el presente certamen. De acuerdo con la Unafut, jugó solamente 339 minutos.

Azofeifa fue, por algunos años, uno de los jugadores más destacados del cuadro norteño, al que llegó en el 2020. Sin embargo, este torneo tuvo poca participación y jugó 542 minutos.

El equipo que dirige Wálter Centeno ha hecho cambios en los últimos días y confirmaron la llegada de Kenneth Cerdas y el regreso del mexicano Brian Martínez.