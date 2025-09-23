San Carlos se despide de Harry Rojas tras solo 10 fechas en el torneo

El delantero Harry Rojas quedó fuera de San Carlos. Archivo.

Un exjugador de Alajuelense llegó a San Carlos para la presente temporada, pero luego de 10 fechas, los toros decidieron no seguir con él.

Se trata del delantero Harry Rojas, quien llegó a los Toros a inicios de junio, como agente libre, luego de su paso por el Sporting. En su momento había firmado por un año con los norteños.

“Llega en condición de agente libre procedente del Sporting FC. Con experiencia en el fútbol nacional y un perfil ofensivo, Rojas firmó contrato con los Toros del Norte por un año”, afirmó la dirigencia de San Carlos cuando fue contratado.

Este martes, el equipo norteño comunicó que Rojas finalizó su vínculo contractual con la institución. Recordemos que Harry llegó cuando Geiner Segura dirigía a San Carlos.

“Agradecemos a Harry por la entrega mostrada durante su paso por el club y le deseamos el mayor de los éxitos en la siguiente etapa de su carrera profesional”, comentó.