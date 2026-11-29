San Carlos y Alajuelense se pelearán por el último cupo a las semifinales del torneo de Apertura, este sábado, a partir de las 7 p.m., en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

En este momento, los leones de Óscar Ramírez se mantienen en el cuarto lugar de la tabla, con 29 puntos; mientras que los toros de Wálter Centeno son quintos, con 27 unidades.

Una victoria o empate de la LDA los clasifica a la siguiente fase del campeonato, pero si los sancarleños se dejan los tres puntos, serán ellos quienes pasen a las semis.

El juego entre San Carlos y Alajuelense dará inicio a las 7 p.m. Foto: Albert Marín. (Albert Marin /Liga vs San Carlos)

Así saldrá la LDA

Para este importante duelo, el Macho recurrió a los siguientes jugadores, sorprendiendo con Esteban Cruz desde el once estelar y dejando a Juan Pi Añor en la banca.

Washington Ortega, Giancarlo González, Yeison Molina, Yerlan Sosa, John Paul Ruiz, Celso Borges, Aarón Salazar, Creichel Pérez, Esteban Cruz, Ronaldo Cisneros y Kenyel Michel.

El ganador de este partido avanzará a las semifinales del Apertura 2026. Foto: Albert Marín. (Albert Marin /Liga vs San Carlos)

El once de los Toros

Por otro lado, el equipo de Wálter Centeno saldrá a cancha de la siguiente manera:

José David Vega, Jeffry Valverde, Yosel Piedra, Allen Guevara, Emmanuel Hernández, Kenneth Cerdas, Gerardo Castillo, Jordy Evans, Jorman Aguilar, Jean Carlo Agüero y Raúl Vidal.