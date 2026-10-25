San Carlos vs Saprissa: se encienden las alarmas en el cuadro morado por lesión de una de sus estrellas

Saprissa pasa una tarde de terror en San Carlos, porque además de ir perdiendo 2-0, uno de sus delanteros tuvo que dejar el juego por lesión.

Este domingo, la S visita el estadio Carlos Ugalde, en el partido correspondiente a la fecha 13 y al finalizar el primer tiempo, en el Monstruo tuvieron que hacer una variante de emergencia, por una molestia que sufrió el delantero Orlando Sinclair.

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Orlando Sinclair salió lesionado del juego entre San Carlos y Saprissa. Foto: AFP. (STRINGER/AFP)

Lo que pasó

Orlando buscaba el balón con Jordy Evans, de San Carlos.

Las tomas de FOX mostraron al atacante morado que se tocaba el muslo de la pierna derecha, por lo que podría ser una molestia muscular y segundos después, llegó una camilla para sacarlo del terreno de juego.

Aunque se presumía que iban a dar chance para finalizar el primer tiempo con un jugador menos, Hernán Medford decidió hacer la variante y le dio espacio a Newton Williams.