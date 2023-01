San Carlos y Puntarenas empatan en duelo lleno de expulsiones y polémica

San Carlos y Puntarenas FC empataron a un gol en el debut de ambos cuadros en el Clausura 2023, en un juego de mala calidad y cargado de expulsiones y polémica, pero con un cierre cargado de emociones.

Roberto Córdoba hacía un buen partido, pero fue expulsado. (PFC)

El pepino norteño lo marcó Rashid Chirino, al minuto 14, y fue un golazo. Por la visita empató Daniel Quirós, de penal, al 82′.

Los equipos mostraron ganas y esfuerzo, pero les costaba llevar el balón a los últimos tres cuartos de cancha del adversario y eso provocó que fuera un partido con dinámica en cuanto a la disputa y conducción de la pelota, pero con pocas emociones en los marcos.

Los Toros del Norte mantuvieron algunas piezas importantes del torneo pasado como Roberto Córdoba, un buen volante, con liderazgo y que tiene un gran pase largo. Es un jugador que puede dar mucho. Pero este domingo lo expulsaron de forma drástica.

Puntarenas sacó un valioso empate del Carlos Ugalde. (PFC)

Además, Yurgin Roman ha encontrado regularidad y se ha vuelto importante, mientras que Marco Mena y Rashid Chirino tienen bastante movilidad en el frente de ataque y son importantes.

El pepino local cayó luego de un pase bien intencionado y largo de Roberto Córdoba a Chirino, quien controló a 25 metros del marco rival, avanzó unos pasos, la bola picó y le metió un cañonazo espectacular al ángulo de mano izquierda de Guido Jiménez.

A partir de ahí, el Puerto intentó hilvanar jugadas, se esforzó, pero no tuvo profundidad. No se pareció ni un poquito al equipo que clasificó en la temporada pasada a semifinales.

Sin embargo, fue en los minutos finales del partido en los que salió a relucir el coraje chuchequero.

La insistencia les deparó un penal que no debió pitarse, ya que la pelota le pegó al cubano Yosel Piedra en el cuerpo, pero Pineda marcó penal. No es fácil de apreciar, pero si tuviéramos VAR, posiblemente no se habría marcado.

Con el marcador 1 a 1, el Puerto marcó otro tanto, pero lo anularon por una falta sobre el norteño Roman. Puntarenas, que tenía ocho jugadores en el terreno contra diez del rival, cerró mejor.

Hay que decir que, además del dudoso penal, las expulsiones de William Fernández y Daniel Quirós (porteños) fueron demasiadas drásticas. Incluso la de Roberto Córdoba.