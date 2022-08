San Carlos y Tigo atraviesan partido con Saprissa a debut de Costa Rica en mundial femenino

La visita de Saprissa al Carlos Ugalde competirá directamente con el debut de Costa Rica en el mundial femenino. (Germán Méndez; prensa de San Carlos)

La selección femenina sub-20 tendrá un duro rival en su debut mundialista el próximo miércoles a las 8 p.m, además de medirse a Australia competirá con la transmisión del partido entre San Carlos y Saprissa por la fecha 5 del Apertura 2022.

Los norteños en combinación con su televisora oficial, Tigo Sports, decidieron programar la mejenga para ese día a las 7:30 p.m en el estadio Carlos Ugalde, lo que claramente podría restarle atención al debut de las ticas.

Gustavo Pérez, gerente deportivo de los Toros, confirmó a La Teja el horario y el porqué decidieron jugar a esa hora y día.

“Esto es un tema de televisión, que nos solicita la televisora, pero también es viendo el tema nuestro y tener la mejor hora para la afluencia de público y recibir a uno de los equipos grandes y en relación a eso es que se toma la decisión. La decisión se toma entre varios”, comentó.

La posibilidad de jugar el jueves por la noche, como lo harán por ejemplo Pérez Zeledón y Cartaginés, no era posible porque Tigo no podía transmitirles ese día, contó Pérez.

“Son varias variables que se tienen que tomar, el día que pueda la televisión, cuando viene la gente, es una taquilla muy buena que vamos a recibir, son muchas cosas que tenemos que valorar. No podría decirle el número de lo que es una taquilla en un partido así, pero sí es muy importante porque es muy posible que se juegue a estadio lleno”, explicó.

En lo que el gerente no quiso entrar es si están metiéndole una zancadilla a la mejenga de la femenina, horarios que dispuso la FIFA por su cuenta desde que presentó el calendario del mundial en enero, es decir ya era conocido por todos.

“Yo no me meto en eso realmente, como le digo, la decisión se toma entre varios, así que no podría meterme yo en eso, yo sé la importancia del mundial y todo lo demás, pero un tema en el que no hay muchos caminos”, añadió.

Llamamos a José Alberto Montenegro, director de Tigo Sports, pero no contestó a la llamada.