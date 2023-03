Sancarleño logró un selfi con Cristiano Ronaldo por ponerle el ojo a su chuzo

Las fotos con el jugador lucitano son de las más cotizadas a nivel mundial, muchos harían lo que fuera por una. (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)

Su afinidad por los carros, principalmente por los chuzos que andan los famosos, le permitió a un sancarleño cumplir el sueño que muchos futboleros desean: conocer al astro portugués Cristiano Ronaldo y hasta sacarse un selfi con él.

El joven, llamado Allan Chaves, le contó en una entrevista a radio Santa Clara cómo el pasado 28 de marzo, mientras estaba en un viaje de trabajo en Madrid, España, tuvo una noche inolvidable.

“Cuando salí a cenar, iba caminando y de pronto vi un Bugatti Centodieci, me acerqué a verlo, veo que otra persona más lo ve, en tono de broma le dije que me lo cuidara y me respondió que tenía que pelearme con Cristiano Ronaldo, al rato escuché que Cristiano estaba cenando en un restaurante y fue como dos pasiones se unieron”, relato a la emisora local.

Así que Chaves, tras chepear a quién le pertenencia el carro, esper al Bicho hasta que saliera del restaurante y la espera tuvo su recompensa, pues cuando Ronaldo salió y se dirigió al chuzo, él se le puso al corte y se sacó la histórica foto.

Incluso, en redes sociales se compartieron videos de otras personas que intentaron sacarse una foto con el futbolista, pero no tuvieron éxito, ratificando que lo que logró Chaves fue literalmente un golazo.