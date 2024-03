¿Sanción a Puntarenas FC por la regla sub-21 afectará la lucha por el descenso? Unafut lo aclara

Puntarenas FC ahora tiene más claro el panorama por la sanción de la regla sub-21. Foto: Prensa Unafut

Puntarenas FC puede respirar un poco más tranquilo en la lucha por el no descenso, porque la Unafut le aclaró que el asterisco que tienen a raíz de no cumplir la regla sub-21 en el Apertura 2023 solo influirá en la tabla del Clausura 2024 y no tendrá repercusión en el tema de quién baje a segunda.

Con esto, esta infracción no será tomada en cuenta en el criterio de desempate en la tabla acumulada, como por error se manejó desde que arrancó el certamen.

Cabe recordar que, por no cumplir con esa norma, a los porteños les descontaron tres puntos en el Apertura y además les colocaron un asterisco para el presente Clausura 2024, por lo que, de igualar en puntos con otro equipo, perderían una casilla. La duda era si ese asterisco también aplicaba para el descenso, eso fue lo que la Unafut aclaró que no.

“De conformidad con lo que establece expresamente el artículo 98 del Reglamento de Competición vigente para la temporada 2023-2024, y de acuerdo con el criterio emitido por la asesoría legal de Unafut, el Consejo Director aclara que la consecuencia de la sanción aplicada al Puntarenas FC por no cumplir con la norma de minutos sub-21 durante el torneo Apertura 2023, a saber, colocarlo de último entre los equipos empatados en puntos (popularmente conocido como “asterisco”), es un criterio de desempate aplicable únicamente hasta el final de las 22 jornadas de ese mismo campeonato”, explicaron.

LEA MÁS: Herediano cedió dos puntos en la cima y a una de sus principales figuras en su visita a Puntarenas

Pasando la teoría a la práctica, por ejemplo, si el torneo finalizara hoy, los chuchequeros quedarían en la posición 11 del Clausura 2024, ya que por la igualdad en puntos que tienen con el Municipal Grecia, bajarían una posición por el asterisco, pese a tener mejor gol diferencia. Pero eso no se aplica a la tabla general que determina quién pierde la categoría.

Por eso en la lucha por no descender, el que tenga menor cantidad de puntos se va a segunda, pero en caso de igualdad, los criterios de desempate son diferencia de goles, mayor cantidad de goles anotados y puntos obtenidos en duelo particular o incluso un sorteo si empatan en todo, pero lo que no aplica es el famoso asterisco.