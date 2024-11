¿Santa Ana vs Alajuelense al Estadio Nacional? Dirigentes josefinos salen al paso de rumores

La dirigencia de Santa Ana salió al paso de los rumores que decían que Alajuelense estaba insistiendo para jugar el duelo entre ambos clubes en el estadio Nacional. José Cordero. (Jose Cordero)

La dirigencia de Santa Ana salió al paso de los rumores que decían que podrían jugar contra Alajuelense en el Estadio Nacional, por insistencia de los manudos, y aclaró que la primera opción para este juego es disputarlo en el reducto de Piedades.

Johan Salas, presidente del club josefino, conversó con La Teja y afirmó que para este encuentro, programado para el domingo 10 de noviembre, a las 11 a.m., la primera opción es el estadio local del benjamín del campeonato, pero no oculta que están valorando llevar el encuentro a la Joya de La Sabana.

“El partido está programado para que se juegue en Piedades de Santa Ana; sin embargo, estamos valorando dos temas: por seguridad hemos pensado en pasarlo al Nacional, porque el estadio de Santa Ana sólo tiene una entrada y salida, y nos preocupa la seguridad de los vecinos.

“Por otro lado, a cuál equipo no le gusta que un cuadro como Alajuelense o Saprissa lo visite para recoger un poco más de dinero, que ayuda a solventar las necesidades del club y, por eso, tratamos de apostar por unas taquillas. Muchas veces hay malas intenciones, que si nos ofrece, si no nos ofrece y ese tipo de cosas no son propias de un desarrollo deportivo”, afirmó.

Johan Salas, presidente de Santa Ana aclaró cuál es el tema con la sede para recibir a Alajuelense. Prensa Santa Ana. (Santa Ana FC )

Decisiones propias

Salas afirmó que el estadio de Piedades tiene una capacidad para 1.003 personas y si deciden llevar la mejenga al Nacional alquilarían el sector este y norte, por la mitad cada uno, para recibir a 7.500 personas. Salas confía en que, pese a la derrota de Alajuelense ante Saprissa, en el clásico del sábado, los aficionados rojinegros puedan ir al estuche.

“Creo que el fútbol es un tema de emociones y para recibir a un club como Alajuelense es claro que tenemos debilidades en el estadio y soy transparente: la Liga no tiene por qué intereferir en decisiones de Santa Ana, somos un equipo autónomo y en las próximas horas tomaremos una decisión”, añadió.