Santiago van der Putten revela cómo vive el proceso de recuperación por su grave lesión

Santiago van der Putten no se aflige por el tiempo que ha estado fuera de las canchas y más bien disfruta el proceso, pues asegura que quiere volver en las mejores condiciones.

El muchacho se lesionó a finales de marzo, en un partido ante Herediano, y su tiempo de recuperación es de nueve meses aproximadamente.

Es la segunda vez en que Santi sufre una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla y dijo que, el conocer por todo lo que se pasa, le ha ayudado a sobrellevar la situación.

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Santiago van der Putten se alejó de las canchas desde finales de marzo, cuando se lesionó en un juego entre Herediano y Alajuelense. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Nunca es fácil estar lesionado, me matan las ansias, quiero jugar, pero se me hace un poco más fácil al ser la segunda vez.

“Poco a poco voy entendiendo lo que voy a vivir, las emociones que voy a pasar, la ansiedad, el estrés y estoy disfrutando el momento, el proceso”, afirmó el jugador de Alajuelense.

Van der Putten lo tiene claro: no desea una recuperación rápida, quiere regresar en las mejores condiciones.

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“No me importa volver rápido, me importa volver bien, estoy joven; quiero tener más continuidad y poder disfrutar mis sueños.

“Lo que más me importa es volver bien, volver fuerte y preparado para muchos años de carrera con salud”, aseguró.

Ismael Rescalvo llegó a Alajuelense para la presente temporada. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entiende la presión

El futbolista también habló de la presión por volver a campeonizar.

“En la Liga estamos acostumbrados a esa presión, a esa crítica, a la necesidad constante de todos los partidos de sumar de tres, de ganar.

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“Sabemos la responsabilidad que tenemos encima cada vez que representamos el escudo y esta camiseta. Creo que todos sabemos que si no ganamos un partido se nos va a criticar y depende de nosotros seguir mejorando y poco a poco devolviéndole esa confianza a la afición”, comentó.