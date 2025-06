Santos quiere quitarles la alegría a los heredianos con la próxima medida que tomará

El Santos de Guápiles no se resigna a quedar fuera del campeonato. Tras el comunicado de Unafut emitido este martes, en el que se anunció la suspensión de Santos y Guanacasteca, la dirigencia caribeña respondió este miércoles con una advertencia fuerte, pues pedirán la nulidad del torneo.

Ronny Cortés y el Santos acudirán a una insancia del Estado para pedir la nulidad del campeonato. (FB Santos/FB Santos)

Y si eso ocurre, el bicampeón Herediano podría quedarse sin corona.

Ronny Cortés, presidente santista, aseguró a La Teja que acudirán al Icoder para denunciar que la sanción se basó en reglamentos que no estaban inscritos en el Registro Público, lo que a su criterio los vuelve inválidos.

Eso sí, antes de ese paso, agotarían el proceso ante el Comité de Licencias.

“Es que ellos (la Asamblea de Representantes) no tienen potestad para decir si seguimos o no, no pueden hacer eso por votación. No se está respetando el debido proceso”, manifestó Cortés.

Si la acción de Santos prospera, Herediano perdería el título. (John Durán /John Durán)

El martes, la Unafut informó que tanto Santos como Guanacasteca quedaban suspendidos provisionalmente, pero que será la Asamblea de Representantes la que tenga la última palabra.

La decisión se tomará en una Asamblea General Extraordinaria el próximo 13 de junio.

“A efecto de que los asociados suspendidos provisionalmente puedan ejercer su derecho de defensa (...) se convoca a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 13 de junio, a las 16:00 en primera convocatoria y las 16:30 en segunda convocatoria”, dice el comunicado.

“Cada afiliado suspendido podrá ejercer su derecho de defensa hasta por media hora y luego la asamblea decidirá en definitiva sobre las suspensiones”, agrega el texto.

Eso sí, para que la Asamblea tenga validez, debe haber un quorum del 75% de los clubes.

Si el Icoder le da la razón a Santos y anula el campeonato, el Herediano se quedaría sin título. Un escenario extremo, pero no imposible.

Cortés no dijo cuándo presentarán la petición.

Por ahora, el balón está en la cancha de la Asamblea… pero también en la mesa de los abogados.