Saprissa abrió las puertas de la Cueva y exhibió algunos recuerdos en su cumpleaños (Video)

Edson Chaves (derecha) llegó a la Cueva con Christian y Eileen. Cortesía.

Un montón de aficionados morados se reunieron este sábado en el estadio Ricardo Saprissa para celebrar por todo lo alto el cumple 87 del club.

La institución, para el disfrute de su afición y para darle más realce a la pachanga, abrió todos los rincones de su casa y exhibió algunos recuerdos históricos.

Edson Chaves, vecino de Ipís de Goicoechea, llegó a la Cueva con su prima Eileen y el esposo de ella, Christian. Los tres son socios de sombra este desde hace cuatro años y se llegaron al estuche tibaseño a las dos de la tarde.

“Como somos socios, nos mandaron un correo para escoger la hora a la que queríamos llegar y sentimos que todo estaba muy ordenado.

Se exhibieron los trofeos de los títulos 30 al 36. Prensa Saprissa.

“Había gente de todas las edades y nos pareció muy bonita esta iniciativa, porque siento que es darle un lugar al aficionado, que siempre está ahí, apoyando al equipo”, comentó.

Edson pudo recorrer la cancha y entrar a otros lugares en los que no suele hacerlo, como el camerino, la sala de prensa y además ver una parte de la colección de los trofeos del 36 veces campeón nacional.

En los camerinos había algunas camisetas cargadas de historia. Cortesía.

“Había camisas del 90 en adelante y fue muy interesante ver esa colección. También vimos los trofeos de la 30 a la 36, fue un recorrido interesante por la historia del club”, contó con emoción.

El estadio saprissista abrió a las 10 de la mañana y otro de los que se dio una vuelta fue Juan Diego Arguedas, quien se hizo socio morado el jueves anterior junto a su amigo Juan Carlos González, con lo que cumplieron algo que querían desde hace tiempo. Ellos van al estadio desde hace 17 años.

“En total fuimos como nueve personas y llegamos a las 2:30 de la tarde. Lo que más me gustó fue la muestra de camisas, porque me gusta coleccionar camisas y se me salieron las babas al ver la gran cantidad de prendas que estaban a la vista de los aficionados”, dijo.

Juan Diego Arguedas llegó con unas nueve personas y conoció la zona de prensa. Cortesía.

La fiesta morada tenía otro epicentro, al este de la ciudad, pues decenas de seguidores se dieron cita en la fuente de la Hispanidad, en Montes de Oca, para participar en una caravana que inició pasadas las 5 de la tarde.

Las principales calles de San Pedro, Guadalupe y Tibás se tiñeron de morado y blanco durante el recorrido con el bus del cuadro morado, al cual los aficionados acompañaran hasta el Ricardo Saprissa, en donde finalizaron las actividades del primer día de la reunión familiar.

La caravana inició en la fuente de la Hispanidad. Mayela López. (Mayela Lopez)

Los fiebres plasmaron su firma en un mural llamado "Los Saprissa", que se ubica en el sector este del estadio. Prensa Saprissa.

Los aficionados no pararon de entonar los cánticos del equipo morado en la fuente de la Hispanidad. Mayela López. (Mayela Lopez)

El emblemático punto de San Pedro se tiñó de morado y blanco. Mayela López. (Mayela Lopez)

El bus del Sapri inició la caravana pasada las 5 de la tarde. Mayela López. (Mayela Lopez)