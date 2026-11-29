Mariano Torres y Luis Paradela celebraron en grande el triunfo morado. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Así como el Joker, Saprissa acabó la primera fase con una sonrisa de oreja a oreja, ahogando al resto de rivales con sus carcajadas tras ganar la primera fase y sembrarse de nuevo en una gran final luego de derrotar 3-1 al Inter San Carlos.

Cartaginés derrotó 2-0 a Pérez Zeledón, Sporting 2-1 a Puntarenas FC y Alajuelense empató contra San Carlos, con lo que las semifinales quedaron casadas. Clásico entre Saprissa y la Liga y por otro lado albinegros y brumosos se verán las caras.

La noche en que los morados estrenaron su uniforme, dedicado al Joker, el icónico enemigo de Batman, los tibaseños demostraron que les sobran motivos para reír, pues están más cerca que cualquiera del campeonato.

Cartaginés, Sporting y Alajuelense deberán jugar seis partidos para ser campeones, pero a los morados podrían bastarles cuatro, si ganan la segunda fase también, lo que los deja en la mejor posición.

La última fecha arrancó con la duda de quién sería el líder, Saprissa y Cartaginés con 36 puntos estaban igualados, pero el gran gol diferencia del Monstruo le daba prácticamente un punto más, por lo que dependían de ellos para sacarlo.

Saprissa cerrará todas sus series en casa en la segunda fase. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los únicos que no tenían que estar viendo marcadores para saber si se les abría el chance eran justamente los morados. El primero que dio el golpe fue precisamente la S con el tanto de Fidel Escobar, un latigazo de afuera del área.

El Monstruo aprovechó un mal saque de Aarón Cruz, la mandó al centro del campo, donde había varios morados,y estos armaron muy rápido una jugada de cuatro toques que acabó con el remate del pana para anotar a los 16.

Cartaginés y Sporting respondieron casi al unísono. Los blanquiazules se adelantaron a los 20 minutos ante los Guerreros del Sur con el tanto de Joaquín Alonso Hernández, un remate de derecha, su décimo gol de la temporada.

Por los albinegros, el mexicano Eduardo Pastrana metió un golazo con zurda desde afuera del área, para llevar las celebraciones a Puente Piedra.

El asunto se alteró cuando el Inter empató en la Cueva a los 32 minutos por un penal irrefutable de Fidel Escobar sobre Randy Vega, que Joel Campbell anotó.

El empate en Tibás puso a soñar a los brumosos, porque por quince minutos fueron líderes y ganadores de la primera fase, hasta que Mariano apareció en la reposición.

Joaquín Alonso Hernández sigue con un ritmo demoledor con Cartaginés (Prensa Club Sport Cartaginés/Cortesía)

Igual que el día en que se estrenó la camiseta de Batman hace un año, el argentino apareció otra vez para marcar otro golazo escandaloso, un derechazo que metió en un ángulo que devolvió la cima al Monstruo.

La expectativa estaba ahí: ¿se jalaría el Inter la torta? ¿Pasaría como en las películas,cómics o historias de Batman, que cuando el Joker está a punto de ganar, algo sucede y su suerte cambia?

Esta película era diferente, este Joker sí se aseguró que su plan diera resultado y se consolidó a los 52, cuando Kendall Waston puso el 3-1 con un cabezazo tras el tiro de esquina. Lo que prácticamente desvanecía la ilusión para los otros.

Igual había que ganar, en lucha estaba cerrar en casa y curiosamente, otra vez albinegros y brumosos anotaron casi al mismo tiempo.

Ahora fueron los griegos, quienes se adelantaron con el tanto de Josimar Méndez a los 63, tras la asistencia de Randy Ramírez y en Cartago, Diego Mesén puso el 2-0 a los 66 con un cabezazo.

Al final Puntarenas hizo el 2 a 1 ante los griegos.

La cosa no cambió mucho, las semifinales quedaron casadas, todo se cerrará en Tibás con lo que eso significa y abre una pregunta para los rivales del Monstruo al ver este resultado: ¿por qué tan serios?