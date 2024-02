Saprissa, Alajuelense y Herediano están a nivel del fútbol europeo en este aspecto

Saprissa y Cartaginés fueron tomados en la medición de La Teja. (Rafael Pacheco Granados)

Una buena medida para saber si un equipo de fútbol tiene una plantilla equilibrada para competir en los torneos que tiene al frente es su promedio de edad.

Con ayuda de Pablo Brenes, exfutbolista que cuenta con una maestría en datos sobre fútbol, y con base a los promedios arrojados por elaboración propia y el sitio web de referencia en fichajes y datos Transfermarkt, pusimos en radiografía la media de edad del Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, nos llevamos la sorpresa de que tres pueden rajar que están al nivel que clubes importantes de Europa como el Manchester City inglés.

Según los datos de Pablo, la media de un club equilibrado entre juventud y veteranía va entre los 25,7 y 26,7 años, en nuestro estudio Herediano tuvo 26,6 y Saprissa 26,9, andan dentro de ese rango que se considera bueno, Alajuelense un poco abajo con 25,7, pero con la interpretación de Brenes, sus números son muy buenos porque hay mucho joven, caso contrario de Cartaginés que arrojó 28, donde sobresalen los mayores.

“Es curioso que los campeones de la liga más importantes del mundo tienen un promedio entre 26,8 años, por ejemplo el Napoli de Italia tiene 26,8, el Manchester City 26,7 y el campeón nacional de Costa Rica tiene un promedio de 26,9, eso quiere decir que un equipo equilibrado anda en un promedio de 26 años.

“Los equipos top siempre manejan un promedio de edad entre 25,7 y 26,7 años, por ejemplo el América de México registra 26,7, el Liverpool 25,8 y Arsenal 25,3″, explicó.

En el caso de Alajuelense le llamó la atención su número, que inclusive si Carevic mueve fichas, lo puede mejorar.

“Alajuelense tiene un promedio de 25,7, pero estoy seguro que los jugadores que le suben a esa media son Celso Borges y Michael Barrantes que superan los 35 años, usted los quita y la media se viene abajo”, dijo.

Herediano puede rajar que tiene algo en común con el Manchester City. (JOHN DURAN)

Media con beneficios

Pablo Brenes explicó que entre más equilibrado sea un equipo, mejorará su combinación entre jóvenes y mayores para sacar sus objetivos.

“Claro, porque tengo jugadores de experiencia que me suben el promedio de edad y sé que son futbolistas que no los tendré en todos los partidos, porque no me darán el ritmo de juego que ellos manejan, que es diferente que los chicos de 26 años.

“Esta media de edad permite tener jugadores con madurez para afrontar ciertos partidos, donde la experiencia juega como en juegos importantes y existen otros jugadores que están dando sus primeros pasos, pero me garantizarán que le darán ritmo en los encuentros”, agregó.

Eso se ha reflejado en los últimos torneos, donde los cuatro grandes en la mayoría de ocasiones han dado pelea por los puestos de clasificación.

Puede mejorar

En el caso de los blanquiazules, su promedio no es malo, pero puede mejorar en el futuro, para así mejorar en la pelea por el título.

“Un equipo con 28 años refleja que son jugadores de mucha experiencia, pero puede ser que no aguanten un ritmo de un campeonato completo, donde tengan que usar más jóvenes para equilibrar ese rendimiento”, agregó.

Brenes comentó que eso de ha visto cuando en un torneo destacan y al siguiente no les alcanza la gasolina para clasificar.