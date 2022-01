Saprissa anuncia incorporación de delantero hondureño Darixon Vuelto

El delantero hondureño Darixon Vuelto fue anunciado este viernes como el nuevo refuerzo del Deportivo Saprissa.

Así anunció Saprissa a Darixon Vuelto. Saprissa

El catracho llega por un año, en calidad de préstamo y procedente del Real España de Honduras.

Si el hondureño da resultados y al Monstruo le interesa, la opción de compra queda abierta.

“Estoy muy feliz de llegar a uno de los equipos más grandes de Centroamérica, es un plus para sacar lo mejor de mí”, dijo el jugador catracho.

Darixon está a punto de cumplir 24 años, el próximo 15 de enero. Él nació en La Ceiba, al norte de Honduras y en su currículo aparecen equipos como el Victoria y Real España (Honduras), Tenerife B de España y el Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos.

El catracho ha estado en múltiples convocatorias de selecciones menores de su país y también ha tenido presencia con el primer equipo. Con la H mayor debutó el 14 de noviembre del 2019 ante Martinica, en un juego por la Liga de Naciones.

Darixon contó que la afición morada ya le empezó a escribir en sus redes sociales.

“Es una linda afición, ahorita me están dando la bienvenida, me dicen que me van exigir, pero también apoyar, eso será lo lindo. La exigencia es linda y esperemos en Dios nos pueda ir muy bien”, comentó el delantero.

Vuelto es parte de los cambios que se han dado en el club morado para el torneo que se avecina, debido a las salidas que se han dado en la parte ofensiva de David Ramírez y Jossimar Pemberton.

Según una publicación del diario Diez de Honduras, Darixon es sobrino del atacante hondureño Milton ‘Tyson’ Núñez y primo del también futbolista catracho Marvin Chávez. Anotó cerca de 400 goles en las divisiones inferiores del Victoria, club que lo formó.