Saprissa anuncia su primer refuerzo para la próxima temporada

El Deportivo Saprissa anunció la llegada de su primer refuerzo y se trata de Andrey Soto, que proviene de Pérez Zeledón.

Los morados hicieron oficial la llegada del jugador por medio de un comunicado de prensa por parte del club.

Andrey Soto es nuevo jugador morado (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar la contratación del futbolista Andrey Soto por un periodo de dos años“.

“A sus 23 años, Soto llega a la institución para reforzar al primer equipo masculino de cara al Torneo de Apertura 2026, tras acumular experiencia en clubes como San Carlos, Club Sport Herediano y Municipal Pérez Zeledón”.

“El Deportivo Saprissa le da la más cordial bienvenida a Andrey Soto al club más ganador de Centroamérica y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera”, publicó el Monstruo en sus diversos canales.