Deportes

Saprissa anuncia su primer refuerzo para la próxima temporada

Andrey Soto es nuevo jugador del Saprissa

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Por Eduardo Rodríguez

El Deportivo Saprissa anunció la llegada de su primer refuerzo y se trata de Andrey Soto, que proviene de Pérez Zeledón.

Los morados hicieron oficial la llegada del jugador por medio de un comunicado de prensa por parte del club.

Andrey Soto (17) celebra su anotación en el partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense.
Andrey Soto es nuevo jugador morado (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar la contratación del futbolista Andrey Soto por un periodo de dos años“.

“A sus 23 años, Soto llega a la institución para reforzar al primer equipo masculino de cara al Torneo de Apertura 2026, tras acumular experiencia en clubes como San Carlos, Club Sport Herediano y Municipal Pérez Zeledón”.

“El Deportivo Saprissa le da la más cordial bienvenida a Andrey Soto al club más ganador de Centroamérica y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera”, publicó el Monstruo en sus diversos canales.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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