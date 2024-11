Saprissa aprendió a vivir sin Mariano Torres y los números así lo demuestran

Saprissa aprendió a vivir sin Mariano Torres y los números lo confirman. John Durán. (JOHN DURAN)

En el Saprissa aprendieron a vivir sin Mariano Torres y los números en el presente torneo lo confirman.

Torres vive su torneo más irregular en el Saprissa, en el cual las lesiones lo han dejado por fuera en, prácticamente, la mitad de la primera fase.

El capitán morado ha disputado nueve de los 20 partidos que ha jugado el tetracampeón en el Apertura, y su presencia en las semifinales del torneo es, al día de hoy, un misterio.

LEA MÁS: Mariano Torres volvió a encender las alarmas en Saprissa

A inicios de semana, en el saprissismo se encendieron nuevas luces de alerta, luego de que el periodista Carlos Serrano anunciara que el argentino había sufrido una nueva lesión, de la cual se desconoce su gravedad.

“Para la convocatoria ante Liberia es, prácticamente, un hecho que quedaría afuera, el tema es cuánto tiempo más estaría ausente Mariano Torres, porque la información que hemos recibido desde temprano es que se volvió a romper y que, por ende, tienen que volver a hacerle exámenes para conocer cuánto tiempo estaría afuera”, explicó Serrano.

En La Teja nos dimos a la tarea de analizar el rendimiento de los morados con y sin el che, referente de los saprissistas, para ver qué tan determinante ha sido en la presente campaña.

3 goles lleva Mariano en el presente torneo.

En este torneo, el capitán ha marcado 3 anotaciones. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Así está el arroz

Mariano ha jugado 765 minutos en el presente campeonato y marcó 3 goles. De acuerdo con Carlos Retana, periodista y productor del programa “Los numeritos hablan”, con el capitán en cancha, el Sapri ganó 16 puntos.

Estos puntos obtenidos por los tibaseños se resumen en cinco victorias (Guanacasteca, Santa Ana, Cartaginés, Sporting y Alajuelense), un empate (Liberia) y tres derrotas (Puntarenas, Guanacasteca y Cartaginés).

LEA MÁS: Saprissa se juega mucho ante Santa Ana y La Teja lo lleva a ver el partido

Desde el clásico ante Alajuelense, del 2 de noviembre pasado, el suramericano no suma minutos. Se perdió los juegos contra Pérez Zeledón, que los morados ganaron, el empate 3-3 ante Santos y la igualada contra San Carlos. Tampoco estaría contra Liberia, este jueves, a las 8 p.m., ni el domingo, a las 3 de la tarde, cuando el Sapri reciba a Santa Ana, en el Ricardo Saprissa.

Por otro lado, sin el capitán en la grama, los morados se dejaron 19 puntos. En los juegos en que Mariano estuvo ausente, Saprissa registró 5 victorias (Puntarenas, Santos, San Carlos, Herediano y Pérez Zeledón); 4 empates (Alajuelense, Pérez Zeledón, Santos y San Carlos) y 2 derrotas (Sporting y Herediano) y muchos de estos encuentros se jugaron fuera del Ricardo Saprissa.

Sin Mariano, Saprissa le ganó a Pérez Zeledón en San Isidro de El General. Prensa Saprissa.

¿Hace falta?

Para Retana, Torres sigue siendo determinante en la cancha.

“He visto a un Saprissa con Mariano, que es una cosa, y sin él es otra. Debemos tomar en cuenta que con Torres, los morados ganaron un total de 16 puntos, en casi la mitad de los partidos y en muchos jugó los 90 minutos.

“Creo que en estos juegos ante Liberia y Santa Ana se sentirá su ausencia, porque no hay un jugador que pueda desenvolverse en la cancha como lo hace él, su liderazgo y lo que aporta”, expresó.

LEA MÁS: En Liberia le mandaron un recadito al Saprissa sobre los que les espera este jueves

Rodolfo Méndez, periodista de Deportivas Columbia, cree que Saprissa se la ha sabido jugar sin Mariano y reconoció que el sudamericano dejó de ser determinante para la “S”.

“Saprissa no sólo depende de Mariano Torres, depende de un equipo más de la dirección de José Giacone, quien busca cómo potenciar a otros jugadores.

“A diferencia de hace un año, en el club ya no hay una dependencia por él, sí hace falta, pero si no juega, de igual manera Saprissa va a clasificar, ha aportado, pero no de forma trascendental”, dijo.