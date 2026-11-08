Saprissa arrancó su partido con Puntarenas FC con luto que sacude al club

En el Deportivo Saprissa no todo fue felicidad en el arranque del partido contra Puntarenas FC.
En los primeros minutos del duelo de este domingo, los morados dieron a conocer en sus redes sociales el fallecimiento del pariente de un integrante de la institución.
Se trata de José Francisco Cerdas, secretario técnico del equipo femenino, quien lamentablemente perdió a su padre.
Sensible fallecimiento
El Saprissa publicó una esquela informando el lamentable deceso.
“Lamentamos el sensible fallecimiento del padre de nuestro compañero y amigo. Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia, en estos momentos tan difíciles”, mencionó la S.