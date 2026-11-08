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Saprissa arrancó su partido con Puntarenas FC con luto que sacude al club

En el Deportivo Saprissa no todo fue felicidad en el arranque del partido contra Puntarenas FC

Por Yenci Aguilar Arroyo

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En el Deportivo Saprissa no todo fue felicidad en el arranque del partido contra Puntarenas FC.

En los primeros minutos del duelo de este domingo, los morados dieron a conocer en sus redes sociales el fallecimiento del pariente de un integrante de la institución.

Se trata de José Francisco Cerdas, secretario técnico del equipo femenino, quien lamentablemente perdió a su padre.

08/11/2026/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Puntarenas FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
En los primeros minutos del juego entre Saprissa y Puntarenas, la institución dio a conocer una lamentable noticia. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Sensible fallecimiento

El Saprissa publicó una esquela informando el lamentable deceso.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del padre de nuestro compañero y amigo. Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia, en estos momentos tan difíciles”, mencionó la S.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.