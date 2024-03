Saprissa cuenta la fórmula que aplicará para intentar salir de donde asustan

Saprissa necesita ganar para seguir peleando por meterse a puestos de clasificación. (Albert Marín)

Saprissa tiene muy claro que debe salir del bache a las ya, que tiene a su afición muy molesta con su desempeño en el Clausura 2024 y por eso, previo al juego ante la Asociación Deportiva Santos, adelantaron la fórmula que aplicarán para salir de donde asustan.

Orlando Sinclair, delantero morado, aseguró que pese al rudo momento que pasan, lo han tomado con madurez y por eso repetirán los pasos que han aplicado en otras veces para superar los momentos complicados.

“En mi caso, me he sabido levantar de muchas críticas, ya he pasado por esto de ‘por donde asustan’, como se dice tradicionalmente, entonces la clave es trabajar mucho, porque tarde o temprano el trabajo en cancha se demuestra y en esta ocasión no será la excepción, vamos a levantarnos pronto”, comentó.

El atacante reconoció que la falta de definición los tiene sufriendo de más y los saprissistas lo han reclamado en las gradas, por eso irán con todo contra los guapileños para remediarlo.

“Estamos trabajando fuerte para para buscar las anotaciones, no solo los delanteros, todos pueden anotar, pero a nosotros nos cae más ese peso, pero el equipo tiene que mejorar en todas las líneas.

“Somos conscientes de que el torneo anterior teníamos una cuota goleadora mayor y creo que vamos a buscar volver a ese nivel de que podemos dar más y así lo vamos a buscar”, detalló.

Ariel Rodríguez, por su parte, le prometió a su gente que las cosas van a cambiar pronto.

“En Saprissa siempre habrá presión aunque ganemos, los aficionados quieren más y los resultados no se han dado, es entendible que ellos estén molestos, pero tenemos que levantar la cabeza, no podemos quedarnos en lamentos con lo que ha venido pasado, lo que sigue es trabajar, es de la única manera que se puede mejorar.

“Hemos trabajado en los detalles, para nadie es un secreto que hemos fallado, somos responsables de eso y el fútbol da esas oportunidades, da revanchas, por dicha tendremos la revancha este domingo contra Santos, que están peleando la parte baja”, apuntó.

Santistas y morados se verán las caras este domingo, a las 4 p.m., en el estadio Ebal Rodríguez.