Saprissa cumplió sin enredos en el debut de Hernán Medford en el campeonato nacional

Saprissa derrotó 2-1 a San Carlos en el debut de Hernán Medford en el campeonato nacional, tras 20 años lejos de la institución, un juego en el que se acerca a la zona de clasificación y en el que deja buenas sensaciones.

El choque con los norteños era un parámetro real para el Monstruo ante un rival que venía de buena manera, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos y un momento de confianza óptimo.

Saprissa celebró el triunfo ante San Carlos en el debut de Hernán Medford. (Jose Cordero/José Cordero)

Este domingo no iba a encontrar las ventajas que tuvo ante Carmelita en el torneo de Copa, un rival que no es por tirarle, pero es claro que su nivel fue muy lejano al de un equipo de la primera división.

También estaba la curiosidad de ver a quiénes metía el Pelícano, cuál sería su primer once y en ese aspecto, el hombre no se anduvo con inventos ni con las ideas que muchos le señalaban a Vladimir Quesada.

Medford no salió con mucho cuento y empleó la que podría ser la mejor alineación con la que cuentan hoy por hoy en el Tibás y eso le dio resultados.

El técnico hizo posiblemente lo que hubiera hecho el 99% de la afición, con los nombres que la gente sabe que rinden y con aquellos que están en el ojo del huracán.

No ponerse a inventar el agua tibia fue el gran mérito de Hernán este domingo, así primero tranquilizó a una afición inquieta, no expuso a los que están en la mira y le dio rodaje a la que seguramente será su base.

Es que no se trata solo de nombres, a Medford el equipo le respondió en general, Bancy Hernández muestra que está para ser titular siempre, Luis Paradela se acerca a la versión que quieren de él y Tomás Rodríguez se mostró como un buen cazador de pelotas.

Hernán Medford debutó de buena manera en el campeonato nacional con Saprissa. Andaba muy feliz. (Jose Cordero/José Cordero)

Saprissa fue el equipo que mejor manejó las opciones casi siempre, aunque le faltaba dar ese paso final, se le veía una idea y una intención clara ante un rival que tenía problemas para mostrar lo de otras fechas.

Se notaba en la cara de Wálter Centeno lo incómodo que estaba, al punto que en un momento del primer tiempo “se peleó” con Christian Martínez por “no hacerle caso” y se fue a sentar gritándole al jugador: “Haga lo que quiera”.

Fue muy curioso ver que Jonathan McDonald fue quien salió de la banca y se puso a explicarle a su compañero, lo que su técnico ya no hizo más.

El marcador se abrió a los 33 minutos tras un penal que anotó Mariano Torres por una falta clara en el área de Jean Carlo Agüero sobre Luis Paradela.

San Carlos lo empató muy rápido y el sinsabor que quedó era que para el Monstruo fue difícil abrir el marcador tras varias opciones y en una que le llegó el rival, los vacuanó al 37′.

Tomás Rodríguez cerró de buena manera una gran jugada de Sebastián y Bancy. (Jose Cordero/José Cordero)

Un centro por la banda izquierda cayó en los pies de Kendall Waston, quien rechazó, pero de manera muy débil y le dejó la bola Bryan Martínez, quien definió de forma exquisita. El mexicano frenó la bola, se acomodó y de derecha la mandó a un ángulo. Golazo.

El Monstruo no desfalleció y se adelantó pronto con otra buena acción de Bancy, que nació de un gran pase filtrado de Sebastián Acuña.

El pinolero corrió la banda derecha, entró al área y se la dejó servida en bandeja de plata a Tomás, quien lo acompañó en la corrida y solo puso el pie para sentenciar, poniendo el 2-1 al 41′.

Paté fue recibido entre aplaudos en la Cueva. (Jose Cordero/José Cordero)

El segundo tiempo fue una serie de intentos, una y otra vez, del Monstruo para ampliar el marcador, el cual no llegó, ya sea por la definición o las buenas intervenciones del meta Mario González.

Rachid Chirino se fue expulsado a los 90 minutos por acumulación de amarillas.

Buena carta de presentación de Medfod.