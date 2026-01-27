Deportes

Saprissa da a conocer importantes noticias sobre Fidel Escobar

El Deportivo Saprissa dio a conocer una importante noticia sobre Fidel Escobar

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa dio a conocer una importante noticia sobre el defensor Fidel Escobar.

Este martes, el equipo morado reveló que el defensor panameño será sometido a un procedimiento quirúrgico, este martes en la noche.

Recordemos que el futbolista se lesionó durante la fase final contra Alajuelense y desde entonces, no ha sumado minutos en el presente campeonato.

Fidel Escobar será operado este martes en la noche. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La información que reveló Saprissa

Esto informó Saprissa sobre el Comandante:

“Ante algunas consultas recibidas, les informamos que, efectivamente, Fidel Escobar será sometido esta noche a un procedimiento de infiltración en la columna lumbar.

“Este es un procedimiento mínimamente invasivo cuyo tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente dos semanas. Después del cual se espera que Fidel regrese a la competencia sin problemas”.

Fidel se ha perdido el inicio del torneo y es una de las figuras claves del equipo morado.

