Deportes

Saprissa da explicaciones sobre los problemas en la boletería digital y el acceso de los aficionados

Saprissa explicó qué está sucediendo con su boletería digital y los problemas de los aficionados para descargar las entradas

Por Sergio Alvarado

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Saprissa vs. Firpo
Los aficionados reportaron problemas para acceder a las entradas desde la mañana de este domingo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mediante un comunicado de prensa, el Saprissa detalló este domingo que su boletería digital para el juego ante Alajuelense ha presentado inconvenientes durante el día tras las diversas quejas de los aficionados.

Los morados indicaron que todas las entradas adquiridas o sillas anuales están garantizadas y dio una explicación para que se pueden acceder a ellas.

COMPRADORES DE ENTRADAS:

Busque en su bandeja de entrada el correo de confirmación de compra. Desde ahí puede descargar su boleto e ingresar al estadio”

ABONADOS:

Si su entrada ya está anclada a su celular, podrá verla sin ningún problema. En caso contrario, busque en su correo el mensaje con el asunto “Saprissa - Confirmación de tu orden” y abra el enlace de sus entradas"

“Le recomendamos revisar también la carpeta de spam o correo no deseado y llegar con anticipación al estadio.

“Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su paciencia y comprensión”, cerraron el comunicado.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.