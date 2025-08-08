Saprissa da importantes noticias sobre la lesión de Newton Williams

El delantero Newton Williams se lesionó el 29 de julio pasado, en el juego contra Cartaginés, por la Copa Centroamericana. Prensa Saprissa. (Redacción Perfil/Redes Saprissa)

El Deportivo Saprissa informó que el delantero panameño Newton Williams pasó por el quirófano este viernes por la mañana.

“El jugador fue sometido esta mañana a una artroscopia de rodilla derecha y una revisión de plastía del ligamento cruzado.

“El club informa que la cirugía fue todo un éxito y el jugador iniciará su fase de recuperación de forma inmediata”, explicaron los tibaseños.

Recordemos que Williams se lesionó el 29 de julio pasado, en el juego contra Cartaginés, por la Copa Centroamericana.