Saprissa da importantes noticias sobre la lesión de Newton Williams

El jugador se lesionó el 29 de julio pasado, en el juego contra Cartaginés por la Copa Centroamericana

Por Yenci Aguilar Arroyo
Newton Williams celebró su primer gol con Saprissa en su debut oficial, marcando en el Ricardo Saprissa antes de salir lesionado al minuto 84.
El delantero Newton Williams se lesionó el 29 de julio pasado, en el juego contra Cartaginés, por la Copa Centroamericana. Prensa Saprissa. (Redacción Perfil/Redes Saprissa)

El Deportivo Saprissa informó que el delantero panameño Newton Williams pasó por el quirófano este viernes por la mañana.

“El jugador fue sometido esta mañana a una artroscopia de rodilla derecha y una revisión de plastía del ligamento cruzado.

“El club informa que la cirugía fue todo un éxito y el jugador iniciará su fase de recuperación de forma inmediata”, explicaron los tibaseños.

Recordemos que Williams se lesionó el 29 de julio pasado, en el juego contra Cartaginés, por la Copa Centroamericana.

SaprissaTorneo de Apertura 2025Fútbol de Costa RicaNewton Williams
