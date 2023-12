Saprissa demostró por qué tiene al Cartaginés debajo del zapato desde hace 20 meses

Saprissa le dio una lección al Cartaginés que el fútbol es más que ganas y buenas intenciones (JOHN DURAN)

Aunque le duela o le incomode a algunos, el Saprissa está a solo tres pasitos de ser tricampeón, ya que su primer paso lo dio con contundencia al ganar este domingo 2-0 al Cartaginés, en el partido de ida en el Fello Meza.

Si la semifinal entre Alajuelense y Herediano pareciera que también está liquidada tras el 3-0 favor de los florenses, lo sucedido este domingo también deja la misma sensación, porque hay que ser sinceros, no se ve cómo los blanquiazules derroten 3-0 a Saprissa en Tibás con el fin de pasar a la siguiente ronda.

Pareciera que para los brumosos no hay cómo sacarle un partido al Monstruo, sea parejo o no, domine marquen o no goles, ya que siempre acaban igual desde hace más de año y medio.

Los números son claros, hace 20 meses que los paperos no saben lo que es ganarle al bicampeón, han pasado ocho mejengas y son seis victorias moradas y dos empates.

Con ese antecedente es que muchos dudaban si los blanquiazules podrían hacerle algo al favoritismo tan marcado de los tibaseños en la serie, porque además la primera fase acabó con 18 puntos de diferencia entre ambos equipos, lo que aumentaba el escepticismo para el cuadro papero.

Ni la afición local tenía confianza, de otra manera hubiera llenado el estadio y no hubiera dejado que los suyos de nuevo jugaran “de visitantes” con más afición morada.

No decimos que los blanquiazules no lo intentaran, no la pulsearan, la alineación de Mauricio Wright con tres delanteros de inicio, Marcel Hernández, Jostin Daly y Marco Ureña y dos extremos, Allen Guevara y Jeikel Venegas demuestran la mentalidad con la que salió al partido.

Pero una cosa es querer, tener la mentalidad e intención y otra es que se plasme, porque esa ofensiva reforzada tampoco se sintió con la fortaleza que pudo haber metido, salir a ahogar a un rival desde el puro inicio. Cartaginés tuvo opciones, pero no las que se podría haber esperado.

Antes que se abriera el marcador hubo una muestra de eso, Daly no aprovechó una por la banda derecha que se fue por fuera y luego otro cabezazo de José Gabriel Vargas, tras un tiro de esquina, dos opciones en un minuto al filo de los 15.

Pareciera que solo un milagro levanta al Cartaginés de estas semifinales. (JOHN DURAN)

Javon East, con la complicidad de Kevin Briceño demostró que el fútbol es de hacerlas y quien no las hace las ve hacer.

En una entrada por la izquierda, Jorkaeff Azofeifa metió la bola al área, Warren Madrigal recibió de espaldas la pecosa y se la sirvió al jamaiquino, quien tiró un remate que no parecía tan potente, aunque sí bien colocado, pues el meta brumoso no la pudo contener y le pasó por debajo del cuerpo, aunque dejó la sensación de que pudo hacer más.

Con una jugada, Saprissa demostró lo fácil que le saca partidos a los brumosos, porque ya le montó una paternidad y que en el fútbol no se trata de intenciones, sino de hechos y de saber aprovechar los momentos, el Monstruo le dio otra lección a los paperos en Cartago.

Hubo reacción azul, claro, Kevin Chamorro le tapó una de buena manera un remate a Jeikel, luego fue Briceño a Warren Madrigal, la mejenga se movía bien, tenía intensidad y dos equipos que corrían a pesar de la hora y solazo que pegó en la Vieja Metrópoli.

Para el segundo tiempo, los locales seguían con la idea de ir a buscar algo en su casa, hubo dos opciones de gol, un tiro de Marco Ureña y otra de Allen Guevara que Chamorro sacó.

La frustración se hizo más grande porque a pesar del esfuerzo, nada pasó y el Monstruo dio otra muestra de efectividad cuando cayó el 2-0, en otra acción en la que se dio un yerro en la zaga blanquiazul.

Este cabezazo de Warren Madrigal y la mala marca brumosa liquidó el partido, (JOHN DURAN)

Mariano Torres puso el centro desde la izquierda a la cabeza de Madrigal, quien le ganó el viaje a la defensa azul que no atacó la pelota y el chamaco les ganó el saltó para anotar a los 70 y poner un marcador que para muchos podría ser definitivo.

Queda la lección, el fútbol no es solo de ganas e intensidad, eso es importante, pero los equipos son campeones y ganan títulos cuando pueden transformar esas cosas en hechos, cosa que no muchos logran y que en el caso de Saprissa, eso está en su ADN.