Saprissa está a solo dos puntos del líder Alajuelense: ¿Realmente hubo crisis?

El Deportivo Saprissa, criticado duramente por una parte de la afición y la prensa por su estilo de juego, está a solo dos puntos del Alajuelense, líder invicto del torneo.

Saprissa sin duda, peleará por el primer lugar. (Albert Marín)

En redes sociales se ha abierto un debate entre aficionados de ambos equipos. Los liguistas afirman que en Saprissa se “inventaron” una crisis para luego resaltar el famoso ADN morado y enaltecer todo lo que rodea al equipo.

Este tipo de discusiones se da a nivel de aficionados, donde la pasión a menudo domina el discurso.

La realidad actual muestra que Alajuelense tiene 26 puntos, San Carlos 25 y Saprissa 24. Ya se disputó el clásico en el estadio Alejandro Morera Soto, que terminó en empate 1-1, y se enfrentarán nuevamente en la segunda vuelta, en el estadio Ricardo Saprissa, conocido como “la Cueva del Monstruo”.

En la Centroamericana, los morados reciben este martes al Antigua de Guatemala, donde llegan luego de empatar en la ida 0 a 0, en condición de visitante y Alajuelense recibe el jueves al Comunicaciones con ventaja de 2-1.

Vladimir Quesada es la principal víctima de la critica, en muchos casos infundada. (Milton Montenegro)

Pero, ¿realmente estuvo Saprissa en crisis? Tres periodistas deportivos, Alex Mazón de Monumental, Anthony Porras de Columbia y Daniel Jiménez de Teletica.com, compartieron su opinión y negaron que el equipo dirigido por Vladimir Quesada estuviera en una crisis, como algunos han afirmado.

“A mí no me parece que haya estado en crisis. La situación de Saprissa se debía a que el juego no era bueno y tenía jugadores lesionados, lo cual es un tema constante y limita al equipo”, explicó Mazón.

Porras coincide en que, aunque el equipo no estaba en crisis, sí experimentó un bajón en el rendimiento, tanto a nivel individual como colectivo. Sin embargo, enfatizó que Saprissa ha ido mejorando.

Por su parte, Jiménez también dio su perspectiva, señalando que no comparte la idea de una crisis y subrayando que las críticas deben ser vistas desde un enfoque más objetivo.

“Saprissa no está tan mal como algunos lo pintan. Discrepo con quienes dicen que hay crisis o que juegan terrible. También hay que considerar las circunstancias. En las estadísticas no está mal, está dando pelea en el torneo nacional y en la Copa Centroamericana, y está muy cerca del líder invicto”, explicó Jiménez.

Gino Vivi y Rachid Chirino no han terminado de convencer como nuevos refuerzos.

¿Mal juego?

Cuando se preguntó si Saprissa realmente está jugando mal, como para justificar las críticas de la afición, los periodistas coincidieron en que el equipo no está mostrando su mejor versión.

Saprissa consigue resultados, pero para muchos el rendimiento no es el que se espera.

Saprissa tiene dos puntos menos que el superlíder Alajuelense. (Albert Marín)

Jiménez explicó que la crítica debe estar fundamentada y no solo basarse en la percepción de que el equipo “juega mal” porque no agrada a la mayoría.

“La gente tiene derecho a expresar lo que considere, pero hay que intentar ser objetivos, al menos la prensa. Saprissa no juega bien, pero obtiene los resultados. No se puede decir que todo es un desastre, hay que ver la realidad de los hechos”, manifestó.

Los hechos también muestran que los fichajes de Saprissa no han sido “rimbombantes”, excepto Óscar Duarte, lo que ha sido motivo de crítica entre los aficionados.

Rachid Chirino, Gino Vivi, Deyver Vega y Luis Díaz, este último está desde el torneo pasado, no terminan de convencer a la afición.

Mariano Torres ha estado ausente en muchos partidos de Saprissa, por sanción y porque lo cuidan en canchas sintéticas. (Albert Marín )

Mazón justificó esas contrataciones.

“Saprissa ha fichado lo que necesita y no grandes nombres. Fichajes rimbombantes no solucionan problemas. Gino Vivi venía de la MLS y había expectativa de traerlo a un costo bajo, no hay inconveniente. Lo de Duarte requirió un esfuerzo importante, pero el saprissismo es muy exigente”.

Y, ¿cómo explican que Alajuelense, invicto y jugando bien, apenas lleve dos puntos de ventaja?

Daniel Jiménez apuntó a la falta de objetividad en algunos medios deportivos.

“Estamos en la época de las fakenews (noticias falsas), donde interesa más un like que una opinión reposada. Es mejor ofrecer declaraciones incendiarias que hacer un análisis ético. Muchos programas deportivos prefieren un alto rating que decir la realidad de los equipos, y la realidad es que son solo dos puntos”, comentó.

Porras añadió que la competencia está muy reñida y la mejora de Saprissa explica la estrecha diferencia en puntos. También señaló que Alajuelense no está “sobrada”.

“Saprissa está mejorando y ganando confianza. Amenaza con cerrar fuerte en la etapa regular y pelear por el título. La tabla refleja lo competitivo que está el torneo. Va detrás del líder, intentando cazarlo y se siente cómodo en esta situación de menos a más”, concluyó Porras.

Aunque un sector de la afición y la prensa ha criticado el rendimiento de Saprissa en esta temporada, los hechos muestran que el equipo ha sabido mantenerse competitivo y cerca de los primeros puestos.

Queda claro que, más allá de las percepciones, el equipo dirigido por Vladimir Quesada está en la pelea por los títulos, y su crecimiento en confianza podría ser clave en el tramo final del torneo.