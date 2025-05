¿Saprissa está en quiebra? Chamán hace ritual del puro para ver cómo está el equipo morado

Yazmín Vargas, una bruja y chamán analizó las energías del Deportivo Saprissa y habló de la realidad financiera del club. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

El 2025 ha sido un año retador para el Deportivo Saprissa en el plano financiero y administrativo.

Desde inicios de año, los morados han enfrentado una serie de dificultades y muchos hablan de problemas económicos en el club, cosa que han negado categóricamente los dirigentes morados.

Por eso, recurrimos a Yazmín Vargas, bruja y chamán del Centro Esotérico Mithzi Tarot, que se localiza en Zapote para que a través del ritual del puro analizara las energías que hay en la institución tibaseña.

El ritual del puro es una práctica cultural y espiritual que se emplea desde hace muchos años, principalmente por indígenas de América, realizada por los chamanes. “Es una forma adivinatoria, una forma de despejar, de abrir caminos, es un ritual, pero también se puede usar para otras cosas, como atraer abundancia y limpiar energía. Con el puro se ven muchas cosas”, aseguró Vargas.

Vargas al leerlo, confirmó que hay problemas de plata y que el Sapri deberá ponerse las pilas para salir adelante con esta situación.

Antes de comenzar a responder las preguntas, Yazmín se preparó, conjuró el puro y luego de cada pregunta, lo ponía en su boca, para responder lo que consultamos.

El ritual del puro es una técnica milenaria empleada por chamanes, una forma adivinatoria. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

Malas energías alrededor

- ¿Hay problemas económicos en el Saprissa?

Sí veo problemas y veo a alguien muy enojado. Siento mucho disturbio, muchos problemas. Puede haber hasta brujería.

Yo leo el puro y el puro me habla. Si se pone caliente, son enojos y se ven distintas personas. Hay celos aparte, de parte de un entrenador o una figura muy elevada, como un jefe.

El Saprissa va a avanzar, pero le va a costar. Porque van a haber hasta habladurías. Esto es lo que les voy a enseñar. Lo que yo siento en la energía de ellos.

El trabajo de Sergio Gila, gerente deportivo del Saprissa también fue analizado por esta bruja. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿El equipo está en quiebra?

La verdad es: más o menos tiene problemas económicos. Porque no supieron trabajar bien, en este momento se están tratando de nivelar. El puro se me pone negro y es cuando hay peleas, disturbios y problemas.

Cuando le dije de habladurías, el puro se abrió, como una boca. Entonces, quieren nivelarse, pero sí están pasando un momento difícil. Siento que la administración está trabajando para superarse. Si ellos no hacen algo profundo, cuesta mucho que salgan de esta situación, a corto o mediano plazo, hay una racha y una energía negativa.

- Hace unas semanas se habló de la llegada de unos inversionistas extranjeros. ¿Es una realidad que van a meterle plata al club?

La verdad, el bloqueo energético que tiene el equipo no me deja ver eso, de hecho, el puro se puso negro, son bloqueos energéticos negativos, muy negativos. Entonces no le podría decir eso.

Yazmín destacó que hay una persona, quien ocupa un alto mando que está muy enojada en el club. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

- ¿Los problemas económicos se resolverán en un corto o mediano plazo?

Tienen que lucharla mucho. Y traer otros medios. Equilibrar mucho la energía, porque hay una racha muy grande, económica y juegan mal. Hay algo muy negativo en ellos, tienen amor y deseos de salir adelante, pero este bloqueo energético les impide avanzar.

- ¿Paulo Wanchope permanecerá en el club el tiempo por el que fue contratado?

Como hay una energía negativa, todo es negativo. Entonces no puedo decirle ni sí ni no hasta que se abra todo, se limpie todo. Entre más dispuestos económicamente, que estén equilibrados, porque todo está mal para ellos.

- ¿Y Sergio Gila, el gerente deportivo morado seguirá en el equipo? Los aficionados le reclaman muchas cosas.

La mala energía que hay en el equipo afecta a todos. A veces está dispuesto, pero se indispone por tanto ambiente negativo que hay alrededor. Tal vez no sea el culpable de todo, porque hay enemigos, te lo digo en el plano de las energías; no en el terrenal.