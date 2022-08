Saprissa está haciendo todo mal

Saprissa todo lo está haciendo mal, desde los papelones en la cancha, donde el mismo técnico Jeaustin Campos habla de vergüenza (primer tiempo ante San Carlos) hasta la comunicación externa y el manejo de redes sociales de sus jugadores.

Cristian Bolaños, Marvin Angulo, y Wálter Cortés han utilizado las redes sociales para mandar filazos e indirectas y Jeaustin Campos, en vez de calmar las aguas, ser refirió a las publicaciones de ellos en conferencia de prensa, al menos a las de los dos primeros que fueron antes de la conferencia de prensa.

En Saprissa deben trabajar mejor la comunicaión interna, externa y la gestión de redes sociales. (Jose Cordero)

Bolaños escribió que: “Escuché por ahí, que el fútbol cuida al que le dedica mucho tiempo y respeto”, luego de estar banqueado y de compartir la historia de un aficionado que alababa lo que han hecho jugadores icónicos de Saprissa, como el mismo Bolaños, Angulo y Ariel Rodríguez.

Randall Row sobre Christian Bolaños: “En todo lado pasa que los de más edad no juegan”

Y para atizar el asunto, Kendall Waston salió a decir que no pasa nada, que en Saprissa nadie le está montando la cama al técnico y que todo es paz y armonía en el camerino.

Cristian Bolaños fue el primero en atizar la hoguera, luego se lesionó. (Rafael Pacheco Granados)

Wálter Cortés escribió este miércoles, luego que Jeaustin Campos dijera que hay deficiencias por la lateral izquierda, que el mejor trabajo es el que se hace en silencio.

Y el entrenador despotricó el miércoles; luego de perder con San Carlos contestó a las indirectas que mandó el fin de semana Christian Bolaños y Marvin Angulo y les dijo que está bien que se molesten porque no juegan, pero que si quieren jugar que lo demuestren en la cancha, entre un montón de cosas más.

Dos expertos en redes sociales opinaron que en Saprissa urge un profesional en manejo de comunicación interna, manejo de crisis y no está de más un jalón de orejas a todos, incluido a Jeaustin.

“Yo siendo Juan Carlos Rojas los siento y los regaño a todos, porque no se están dañando ellos, están dañando la marca Saprissa, que es lo que les da de comer a todos, a Jeaustin y a los jugadores”, expresó Esteban Mora, experto en redes sociales.

El especialista agregó que desde el punto de vista de comunicación es válido hacer dos cosas, ser directo o quedarse callado.

Marvin Angulo hizo pésimo, publicar algo y luego quitarse el tiro, según uno de los expertos. (Jose David Murillo)

“Si usted tira indirectas lo que hace es generar confusión, pero si uno dice: ‘sí, estoy a disgusto porque no juego lo que considero que debo jugar o por el tema que sea ya trasciende de lo deportivo y se sale del chisme, pero eso se da por el miedo a ir de frente, los ticos somos suavecitos y es más sencillo tirar la indirecta que ser transparente”, añadió.

También tuvo lo suyo para Jeaustin Campos.

“Si no logra poner orden con Bolaños y el resto, es porque le falta liderazgo y autoridad y eso aplica a Juan Carlos Rojas y de allí para abajo a toda la estructura. El rol que ejecuta Jeaustin al poner justificaciones de por qué fulanito no juega es de jefe, no de líder. El líder inspira”, dijo.





Finalmente, expresó que escribir algo en redes y luego retractarse, como hizo Marvin Angulo, es un pésimo ejemplo de inteligencia emocional.

“Si usted lo publicó, ya no se disculpe o sea claro. Y cuando Kendall Waston sale a decir que no pasa nada, es que pasa mucho. Allí pasan cosas”, expresó.

David Castillo, especialista en Comunicación Digital, dice que un equipo profesional como Saprissa debería tener un protocolo de comunicación.

“Sus colaboradores son figuras públicas y tienen notoriedad y debería de existir una unificación en el discurso no solo a nivel de lo que se dice en la prensa tradicional sino para la comunicación digital y las diferentes plataformas digitales de los jugadores porque en un caso como este generan ruido y confusión en el aficionado”.

Para Castillo, urge un experto que le hable al equipo, que les enseñe a manejar redes sociales y las crisis.

Wálter Cortés fue el último en sumarse a la lista y dijo que el trabajo silencioso es el mejor. (Jose David Murillo)

“Tiene que haber no solo un protocolo de manejo de redes, sino también de gestión de crisis, las tradicionales y las de redes para que los discursos sean iguales o similares”, expresó.

Cuando se genera ese ruido, no solo hay opiniones y rumores hacia lo externo, sino que se la búsqueda del objetivo se pierde.

“Las redes sociales no deben ser la válvula de escape de nadie, menos de figuras públicas o con notoriedad porque cuando emiten un criterio -y aunque salgan diciendo que se descontextualizan las palabras- traen ruido y eso genera que no se enfoquen en alcanzar las metas, más bien, se diluyen los esfuerzos y la totalidad de la energía debe estar en conseguir los objetivos”, comentó.