Saprissa: este es el dictamen médico de la “penalitis aguda” que le agarró y cómo la puede curar

Saprissa entró en una “penalitis aguda” que, si no se la cura, podría afectarle aún más en su salud deportiva.

Saprissa falló dos penales contra el Antigua. (Nuestro Diario Guatemala)

Los morados han fallado dos de los últimos cuatro penales en los 90 minutos y erraron tres de cinco en la tanda contra Santos.

LEA MÁS: Saprissa despidió a Vladimir Quesada en el 2019 por algo muy similar a lo que pasa ahora, ¿qué es?

En el torneo de Copa, el 4 de setiembre, a Javon East el portero Bryan Morales le detuvo uno, mientras que Orlando Sinclair y Pablo Arboine mandaron sus remates por encima del travesaño. Kendall Waston y Luis Díaz lograron convertir sus penales.

Después de ese partido, Saprissa dispuso de cuatro penales más, con saldo de dos anotados y dos errados, todos en tiempo regular.

Saprissa hizo una serie de penales terrible en Guápiles. (Jose David Murillo)

Ante Santos de Guápiles, otra vez, ahora por el torneo nacional, Kendall Waston anotó y frente a San Carlos, Ariel Rodríguez también convirtió.

Sin embargo, en el juego de este martes ante Antigua, por la Copa Centroamericana, Saprissa falló dos penas máximas, desperdiciando la oportunidad de llegar con ventaja al partido de vuelta en el Ricardo Saprissa. En ese encuentro, a Ariel Rodríguez el portero le tapó el remate, mientras que Óscar Duarte estrelló el balón en el poste.

LEA MÁS: ¿Gol visitante tendrá validez en la Copa Centroamericana?

Este martes y miércoles, las redes sociales de Saprissa se llenaron de comentarios de aficionados que no encuentran explicación para los constantes fallos, sobre todo en los dos penales errados ante Antigua de Guatemala.

Jonathan Peña, aficionado al Monstruo, fue uno de los tantos que explotaron con comentarios en el Facebook: “No hay alma ni actitud. Decepción total, ¿cómo es posible fallar dos penales?”.

En esta racha, Ariel Rodríguez anotó contra San Carlos pero falló ante Antigua. (Albert Marín)

Sin duda, el montón de comentarios reflejan la presión de la afición y que, para evitar que los ánimos se caldeen más, los próximos penales no se pueden fallar ni por error.

Siguen siendo buenos

El coach deportivo Carlos Aguirre ofreció su perspectiva: “Cuando eso sucede, hay una falta de confianza. Los jugadores no pierden sus habilidades, pero en ese momento piensan más en la posibilidad de fallar que en anotar, especialmente si vienen de un cúmulo de penales errados”.

LEA MÁS: Un detalle del Saprissa actual comparado al del torneo pasado hace a morados estar confiados

Aguirre también señaló que podría tratarse de una situación circunstancial.

“Puede trabajarse como algo que simplemente pasó, sin darle demasiada importancia”, recomienda.

Sin embargo, destacó la importancia de identificar si el problema radica en la confianza, situaciones fortuitas o en aspectos de entrenamiento, porque quizás no se practican lo suficiente.

Kendall Waston ha sido el mejor penalero, metió uno contra Pérez Zeledón, uno en la tanda contra Santos. (Albert Marín)

“En el equipo van a decir que practican penales, es lógico, pero la repetición es la madre de la perfección. Hoy es un penal, mañana puede ser un tiro de esquina. Tal vez ensayan muchas veces, pero no lo suficiente. Tal vez solo tiran penales pocas veces a la semana y debería ser una rutina constante”, añadió Aguirre.

LEA MÁS: La Teja lo lleva gratis a ver el partido entre Saprissa y Herediano, ¿qué debe hacer?, acá le contamos

El experto confía en que, al ser un equipo grande, Saprissa sabrá salir de esta mala racha rápido.

“Hay formas de solucionarlo, practicando y confiando en que el próximo penal se va a meter. Si no entra, no es porque sean malos, sino por la virtud del arquero rival. Pero, si ya han fallado varios, la cabeza empieza a jugar en contra. Cuando venga el siguiente penal, ¿qué va a estar pensando la gente?, que existe la posibilidad de fallarlo”.

La perfección se logra mediante la repetición. (DS )

Por su parte, el exgoleador morado Carlos Solano comentó que estas son rachas por las que pasan los equipos y la solución es simple: meter los próximos penales.

LEA MÁS: Vladimir Quesada por ausencia de Mariano Torres en Antigua: “No se gana con uno o dos, sino con once”

“No recuerdo que en mi época tuviéramos una racha de penales fallados. Teníamos designados a los tiradores de antemano. Eran Edgar Marín y Fernando ‘Príncipe’ Hernández, y no se cambiaban. No había necesidad de engañar al rival cambiando de tirador. Eso no se ve bien”, recuerda Solano.

Con el trabajo adecuado y la confianza renovada, los morados tienen todo para superar esta racha y volver a mostrar su mejor versión en los momentos claves. El próximo penal será una oportunidad perfecta para cambiar el rumbo y devolverle la tranquilidad a la afición.