Saprissa goleó a Pococí y amarró pase a las semifinales del torneo femenino

Saprissa goleó a Pococí, por marcador de 6-2 y amarró su pase a las semifinales del torneo

Por Yenci Aguilar Arroyo
Así se jugó la jornada 12 del torneo femenino. Prensa Saprissa.
Carolina Venegas y Katherine Alvarado anotaron en la victoria de Saprissa femenino ante Pococí. Prensa Saprissa. (Prensa Saprissa./Prensa Saprissa.)

Este domingo cerró la jornada 12 del torneo femenino y el Deportivo Saprissa fue el gran ganador de la fecha, pues la goleada contra Pococí le permitió meterse en las semifinales del campeonato.

Las moradas recibieron a Pococí, en el estadio Ricardo Saprissa y golearon a las caribeñas por marcador de 6-2.

Gloriana Villalobos marcó su primer doblete del campeonato y Carolina Venegas logró hacer más grande su cuenta de goleo, al hacer el quinto tanto. A la fecha, Caro lleva 13 anotaciones. Yerling Ovares, Katherine Alvarado y Verónica Matarrita también anotaron para las moradas.

El viernes se enfrentaron Sporting y Dimas Escazú, que empataron 3-3. El juego entre Chorotega y Alajuelense fue suspendido, a raíz de las fuertes lluvias y Herediano y Moravia empataron 1-1.

Así se jugó la jornada 12 del torneo femenino. Prensa Sporting.
Sporting y Dimas Escazú se repartieron un punto cada uno. Prensa Sporting. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Pese a que no pudieron jugar, las leonas se mantienen en la cima con 28 puntos. Le siguen Saprissa con 24 unidades, Sporting con 20 y Dimas se coloca en el cuarto lugar, con 17 puntos.

Al cierre de la jornada 14 se definirán los equipos que pasarán a la segunda ronda, llamada “Final Four”.

En esa etapa se disputarán semifinales y final a encuentro único, con sede en el Alejandro Morera Soto que fue elegida, tras un sorteo realizado por parte de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut).

