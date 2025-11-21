Deportes

Saprissa hace una alianza con Warner Bros y lanza su tercer uniforme inspirado en Batman

Saprissa presentó su tercer uniforme, en colaboración con una de las empresas más emblemáticas del mundo de los Cómics.

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa lanzó su tercer uniforme, en colaboración con una de las empresas más importantes en el mundo de los personajes animados.

Este jueves, la institución morada dio a conocer su nueva indumentaria y se inspiró en Batman, uno de los personajes más emblemáticos en el mundo de las historietas.

“El Murciélago, nombre histórico con el que se conoce al distrito de San Juan de Tibás, será escenario de uno de los héroes más icónicos del cine y la cultura popular.

Saprissa presenta su nuevo uniforme inspirado en Batman

“Gracias a un acuerdo de licenciamiento con Warner Bros. Discovery, el Deportivo Saprissa se convierte en el primer equipo de fútbol del planeta en presentar un uniforme 100% inspirado en Batman. Una alianza histórica que exalta el ADN competitivo del club más grande de Centroamérica”, dio a conocer el equipo este jueves.

La “S” lanzó dos prendas: una en color negro, para los juegos en casa y otra en color blanco, para los partidos de visita, y en ambas aparecen las figuras del murciélago, personaje creado por Bob Kane.

Le presentamos la prenda:

Saprissa lanzó su tercer uniforme. Fotos tomadas de TD Más.
Saprissa lanzó su tercer uniforme. Fotos tomadas de TD Más. (Fotos tomadas de TD Más. /Fotos tomadas de TD Más.)
Saprissa lanzó su tercer uniforme. Fotos tomadas de TD Más.
Saprissa lanzó su tercer uniforme. Fotos tomadas de TD Más. (Fotos tomadas de TD Más. /Fotos tomadas de TD Más.)
Saprissa lanzó su tercer uniforme. Fotos tomadas de TD Más.
Saprissa lanzó su tercer uniforme. Fotos tomadas de TD Más. (Fotos tomadas de TD Más. /Fotos tomadas de TD Más.)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaUniformeBatman
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.