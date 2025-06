Saprissa hizo una vez a Alajulense la misma jugada por la que el Piojo Herrera se quejó de Concacaf

Juan Carlos Herrera, preparador físico del Cartaginés, dio la razón a Miguel Herrera por una queja que expresó este domingo, luego del empate a cero goles ante México en la Copa Oro.

Al Piojo Herrera no le gustó la jugada que le hicieron en la Copa Oro. (FCRF/FCRF)

El Piojo externó su disgusto porque la organización los hizo viajar este lunes a Minneapolis y de esa forma les cortaron el día de descanso que tenían, luego del intenso partido ante México.

El técnico dijo que en un principio, el viaje estaba programado para el martes, pero lo cambiaron y que ya no podrán tomarse un día para descansar, pues el martes ya deben empezar a preparar el partido de cuartos de final ante el anfitrión, Estados Unidos.

“A mí me hubiera gustado que mañana nos dejaran descansar. Pero no. Nos van a obligar a viajar a media tarde y te rompen todo el día. En lugar de dejarte un día libre cuando tienes una semana antes del próximo partido, te mandan a viajar al día siguiente. Eso es lo único que me tiene molesto”, dijo el entrenador.

Es por eso que, debido a la conyuntura, el preparador físico brumoso aprovechó para recordar la vez que vivió una situación similar con Alajuelense, cuando era asistente de Fabián Coito.

“Una vez, en una final de Centroamérica en Tegucigalpa, contra Olimpia, nos adelantaron la semifinal contra Saprissa a un viernes. Estaban en su derecho, era en horas legales, es desdicha para el que la sufre y una ventaja para quien la aplica”, reveló.

Fabián Coito sufrió con la Liga la misma jugada que le hicieron a Saprissa. (Lilly Arce./Lilly Arce. )

La Liga perdió la final Centroamericana ante Olimpia y no pudo con Saprissa en la semifinal. No es que los rojinegros hubieran perdido solo por esa circuntancia, pero al menos, en esa ocasión, el asunto terminó mal.

El brumoso expresó que ese día de descanso que se quita afecta al jugador, pero que también depende mucho de la comodidad del viaje, si es en avión, en bus, o si hay escalas.

Aclaró que no sabe nada de la logística de la Tricolor y que su opinión está basada en su experiencia, pero que, por lo general, cuando se hacen este tipo de movidas son con la intención es causar una molestia en el club.

“No es lo ideal porque entiendo que al Piojo le hubiese encantado recuperar bien al equipo en lo que se refiere a los métodos de recreación, tanto físico como emocional.

“Definitivamente no es lo mismo recuperarse, tranquilamente, de buena manera, que tener que viajar, aunque también hay que entender el tipo de torneo”, añadió.

Lo mental

Para Herrera, la afectación de los jugadores también altera la parte mental.

Expresó que, con el poco conocimiento que tiene de la parte logística, si él fuera el técnico, desde el mismo domingo hubiera iniciado la parte de recuperación.

Juan Pablo Vargas despeja el balón ante la llegada de Santi Jiménez. (AFP/AFP)

“Perder el descanso afecta un poquito las dos cosas, porque lo emocional siempre está conectado con lo físico, pero al tico también le gusta esa parte mental de que es un juego de vida o muerte”.

Esa conexión entre lo físico y lo emocional también marca el camino de lo que debe hacerse apenas termina un partido tan exigente. Por eso, Herrera no duda en lo que él habría hecho desde el pitazo final.

“Si yo fuera el preparador, el domingo aplico métodos de recuperación, más lo que pueda hoy (lunes), tomando en cuenta el viaje”.

Esa metodología de recuperación, ya tiene que ir acompañada de todo el trabajo que planifique el entrenador Miguel “el Piojo” Herrera, pues aunque hay tiempo para el partido, ambas situaciones deben ir de la mano.

Juan Carlos Herrera recordó que Saprissa, con Jeaustin Campos, le hizo lo mismo a la Liga. (Archivo./Archivo.)

“Uno aplica la recuperación el domingo y lo que se pueda el lunes. El martes y miércoles se termina de recuperar a los que más minutos jugaron y hay que ver si hay golpes y lo que queda ya es más táctico y físico, sin descuidar la recuperación”, explicó Herrera.

En un torneo tan corto como la Copa Oro, perder un día de recuperación puede parecer mínimo, pero como recuerda Herrera, es una diferencia que se nota.

Al final, ese tipo de detalles —aunque estén dentro del reglamento— siempre dejan la sensación de que unos juegan con ventaja y otros, con las maletas al hombro.