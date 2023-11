Saprissa la hizo redonda: goleó a Motagua y llega fresquito y motivado para el clásico

Saprissa fue demasiado equipo para un limitado Motagua. (Rafael Pacheco Granados)

Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, al menos no en Tibás ni en el estadio Saprissa, por lo que otra noche de espanto, como la vivida ante el Real Estelí por Copa Centroamericana, no se iba a repetir.

Saprissa visó su pase a la Copa de Campeones de la Concacaf al golear 4-0 al Motagua de Honduras de una manera, fácil, rápida y sin joderse mucho, en un partido en el que no pasó susto alguno y tomó confianza de cara al clásico ante Alajuelense del sábado.

Tal como le sucedió cuando visitó al León en la fase de grupos, las Águilas Azules demostraron que al menos, hoy por hoy, no son rival para los ticos. Aquella vez el León le clavó un 5-1.

El Monstruo tenía clarísimo qué se estaba jugando y no se iba a permitir otro fracaso que sonara en cada rincón de Centroamericana, es algo que simplemente estaba fuera de los límites.

Cuando apenas en la primera jugada del partido ya vas ganando es una muestra de lo que se venía tanto para uno como paar el otro, pues a los ticos apenas les tomó unos segundos abrir el marcador.

Antes del primer minuto, Mariano Torres puso un centro de izquierda al área que se encontró Ariel Rodríguez con un cabezazo picado para ponerse a ganar 1-0 y adelantarse 3-2 en el marcador global.

El gol despertó a La Cueva muy rápido e hizo que a los catrachos les temblaran las piernas desde el pitazo y les revivieran los malos recuerdos que hace apenas un mes tuvieron en Costa Rica.

¡GOLAZO! Ariel Rodríguez la peina y da la ventaja temprana a Saprissa 🟣 pic.twitter.com/UMrfThdsXo — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) November 2, 2023

Kendall Waston voló como sabe muy bien hacerlo para anotar. (Rafael Pacheco Granados)

Las cosas eran peores, aquella vez en solo media hora ya iban perdiendo 2-0, mientras que en esta ocasión apenas aguantaron ocho minutos antes que les cayera el segundo.

Un centro de Fidel Escobar al área, tras un tiro de esquina en corto, cayó en la cabeza de Kendall Waston con la especialidad de la casa, esos jupazos macizos que a tantos han hincado en el fútbol nacional.

Ya con un 2-0 tan rápido daba la impresión de goleada, pues además se le notaba un pavor al rival, ni siquiera similar al paciente Estelí, que supo cómo aguantar una desventaja tempranera sin volverse locos. Nada que ver esos hondureños en su lugar.

En 20 minutos más bien era increíble cómo no iban ganando por más goles los ticos; Javon East, Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez tuvieron tres clarísimas que fallaron de cara al marco.

¡Cabezazo de Kendall Waston para aumentar la ventaja global de Saprissa a 4-2! ⚽ pic.twitter.com/tjcVNDJhVE — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) November 2, 2023

La única respuesta de Motagua fue un remate lejano de Wálter Martínez que despejó Esteban Alvarado y luego otro tiro de Yeison Mejía dentro del área que rechazó bien el portero morado, apenas para hacerse notar que estaba jugando.

Más bien al cierre del primer tiempo si todavía alguien pensaba que el Motagua podía hacer algo, Orlando Sinclair despejó todas las dudas cuando marcó el 3-0.

Una gran triangulación entre Javon East y Orlando Sinclair rompió la débil zaga para dejar a este último de cara a marco y definir sin problema y dar cifras de goleada al global también con un 5-2.

Orlando Sinclair sigue de manita sudada con el gol. (Rafael Pacheco Granados)

¡Excelente definición de Sinclair! 🔥 pic.twitter.com/63XScPURGL — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) November 2, 2023

El segundo tiempo le sobró al partido, el momento para que Vladimir Quesada pensara en el clásico del domingo y empezara a sacar a fichas de importancias como Ariel, Mariano y Sinclair.

Ni siquiera sin sus principales figuras Saprissa la vio fea, dominó el partido siempre ante un rival inoperante, que no generaba peligro y al que su nivel no le alcanzó para meterse en el torneo de Concacaf, donde jugando así Dios libre lo agarrara un equipo mexicano o gringo.

A los 84, fue el chance para redondear la goleada y que Luis Paradela pudiera irse con su golcito.

Michael Chrinos le filtró un pase a Warren, este se la devolvió al catracho, quien remató, pero el portero rechazó la pecosa y en el rebote Luis Paradela la mandó al fondo casi en la línea de meta.

El partido terminó para los morados en una pura fiesta, con el ole en las gradas, entre aplausos y felices porque el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf ya está en sus manos; tal vez, no de la forma que en Tibás hubieran deseado tras quedar fuera de la Copa Centroamericana, pero clasificado al fin.