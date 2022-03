Saprissa le da la espalda al fútbol femenino al cerrarles las puertas a sus aficionados

Saprissa jugó contra Suva Sports, pero la Cueva lució casi vacía. Prensa Saprissa. (Jose David Murillo)

El Saprissa le dio la espalda al fútbol femenino, al cerrarles las puertas a los aficionados para que pudieran presenciar el juego entre las moradas y Suva Sports este sábado.

Las tibaseñas jugaron en el Ricardo Saprissa, a las 4 de la tarde y únicamente pudieron ingresar los familiares de las jugadoras, decisión que chimó a aficionados y exjugadoras.

El juego finalizó 9-0, a favor de las moradas y es la primera vez, desde que inició el torneo femenino, que el Monstruo cierra la Cueva. En los juegos contra Herediano, el 28 de febrero pasado y contra Dimas Escazú; el 11 de marzo anterior, la institución recibió a sus seguidores.

[ Eva Hidalgo, portera de Suva Sports que recibió diez goles: “Lloré porque uno se agüeva” ]

Ante la consulta de La Teja sobre lo sucedido, el departamento de prensa de la institución morada dio las explicaciones.

“Debido a los altos costos de producción en relación con la cantidad de asistentes, la institución determinó permitir únicamente el ingreso de los familiares de las jugadoras para este partido”, citó.

Al preguntarle, si el no recibir aficionados era darle la espalda a las jugadoras, la institución agregó que no, pero lamentablemente los saprissistas han ido poco a la Cueva, desde que inició el torneo de Apertura.

“No se le ha dado la espalda al equipo femenino, constantemente se le están dando recursos. El equipo tiene su cuerpo técnico, reciben servicios de nutrición y médicos, se les da alimentación, hace poco se les contrató un preparador físico y se les dan todos los implementos., pero la situación no permite hacer una inversión, cuando se reciben tan pocas personas”, mencionaron en el Sapri.

Saprissa derrotó a Suva Sports 9-0. Prensa Saprissa. (Jose David Murillo)

Jugadoras agüevadas

La exjugadora saprissista Jackeline Álvarez confesó que tiene amigas jugadoras del Sapri que le han comentado que están agüevadas, por el poco apoyo que reciben del equipo.

“Esto no es de ahora, el apoyo como institución desde que estuve en el Deportivo Saprissa hasta la fecha es mínimo.

“Al equipo actualmente les ha costado un montón, pero ahí van ellas, con las uñas, poquito a poco sacando la tarea y lo que pasa también es que en estrategia y mercadeo Saprissa femenino están solo, no las respaldan”, destacó.

Para Álvarez, es muy fácil cerrar el estadio, que la directiva diga que los resultados no las acuerpan, pero en su criterio, de eso no se trata, hay que ayudarlas.

“Las jugadoras están desilusionadas, no sé por qué el Saprissa y don Juan Carlos Rojas no le dan la importancia que debe tener y se lo dije al presidente morado en el programa Fútbol al día.

“Hoy por hoy se está tratando de que el fútbol sea más profesional, equipos como Alajuelense, Dimas Escazú y Herediano están respaldando a las jugadoras, les pagan viáticos y becas de universidad, pero en Saprissa están completamente solas”, añadió.

Goleada. Saprissa derrotó a Suva Sports 9-0 con goles de Katherine Alvarado (triplete); Catalina Estrada (doblete); Carolina Venegas (doblete), Priscilla Rodríguez y Valentina Rivera.

Para la entrenadora, lo que falta es que la dirigencia masculina se involucre más, porque no les interesa, a diferencia de lo que hacía Marcela Trejos, la anterior gerente de mercadeo, quien buscaba patrocinios y apoyo para el equipo.

El experto en mercadeo Antonio Jiménez recalcó que una medida como estas puede ser perjudicial para el equipo, pues los aficionados se pueden sentir discriminados.

“Es importante que no se vaya a perder la lealtad hacia la marca Saprissa, a nivel de mercadeo se está creando una ruptura de los seguidores hacia la marca. El equipo puede crear una estrategia, promociones que vayan enfocadas hacia los niños, que no paguen, que vayan gratis, porque si no se invitan cómo se les va a pedir que apoyen a los equipos.

“La marca tiene que generar visitas, a nivel presencial, que haya volumen en masa, es mejor ganarse ¢1.000 por persona, pero que el estadio se vea lleno y así estoy generando tráfico, que se mantenga la lealtad hacia el equipo. Para mí, Saprissa se está pegando un balazo en el pie”, destacó.

Para algunos, la dirigencia morada, encabezada por Juan Carlos Rojas no le presta atención al equipo femenino. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Aficionados opinan

Danny Solano, un aficionado saprissista de Santo Domingo de Heredia manifestó que la medida tomada por la dirigencia morada es un golpe para el fútbol femenino.

“Es darle la espalda al fútbol femenino, en especial porque estamos a las puertas de ser sede de un Mundial de categoría menor y son cosas que no deberían de suceder, en una institución como Saprissa, que ha sido pionera por años del fútbol femenino.

“A mi parecer, el fútbol femenino se debe de ir profesionalizando cada día más y los equipos deben de apoyar más a la rama femenina a como lo hacen con el equipo masculino. Muchas de las muchachas aún no cuentan con las condiciones mínimas para jugar en segunda y primera división”, dijo.

Miguel Sancho, un aficionado de Santa Ana piensa diferente a Solano.

“Viendo el tema desde un punto de vista deportivo, el equipo no anda muy bien que digamos y así como jugaron hoy (sábado) en la Cueva, el equipo podría alquilar otras sedes, que representa un costo menor e igual demostrar buen fútbol. Pero no debería haber diferencia de que ganen 9-0, con respecto a que jueguen en otros estadios.

“Hay equipos masculinos que han tomado medidas similares en otros momentos, porque no es rentable, pero si quieren contar con el apoyo de la afición, deben mejorar sus resultados, porque para mí vienen de más a menos”, señaló.