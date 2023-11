Saprissa le pegó rudo golpe a Alajuelense que puede ser definitivo por el liderato

Fidel Escobar fue el gran protagonista para el Saprissa en el clásico. (Rafael Pacheco Granados)

A la Liga ha llegado Celso Borges, Johan Venegas, Michael Barrantes y ahora Joel Campbell, pero por más refuerzos, el equipo sigue sin dar el paso para ganarle al Saprissa en Tibás, lugar al que desde hace dos años años y medio siempre llega a morir.

Esta vez la derrota fue por 1-0, un juego más que suma a una larga lista en la que demuestra que por más que haya mucho en juego, como dejarse prácticamente el primer lugar y asegurarse una gran final, no sabe cómo dar el golpe certero.

Saprissa, por su parte, es todo lo contrario, sabe de memoria cómo sacarle estos duelos a su archirrival. Eso es lo que los diferencia.

No cabe duda que más allá de la pelea por el liderato, los manudos también buscaban dar un golpe en la mesa y sacarse una racha negativa sin ganar en Tibás. Lo de Joel era una historia aparte.

Desde antes de entrar a la cancha, cuando estaba en el túnel inflable, a Campbell se le notaban las ganas que traía de salir a un escenario en el que le esperaban silbidos, insultos y diversos cariños, aunque al final no le llovieron billetes.

Joel Campbell tuvo un buen partido, muy activo con el balón, pero aún así a Alajuelense no le alcanzó. (Rafael Pacheco Granados)

Joel entró sonriendo, hasta cómodo con todo lo que le decían, pero dos horas después salió con una expresión muy diferente al llevarse un golpe de realidad.

Cuando Juan Gabriel Calderón pitó el inicio era un partido parejo, ya no se trataba de Joel, de qué le gritaban o no, si entró sonriendo o no, sino de dos equipos de fuerzas muy parejas enfrascados en el partido clave de la primera fase.

A los cuatro minutos, Joel dio el primer aviso para el León, Venegas tuvo otra a los 18′. A esas alturas era un partido intenso, en el que se corría mucho, pero sin opciones clarísimas en los marcos. Warren Madrigal puso la primera morada que realmente asustó.

Sorpresa. Los rojinegros la pulseaban mucho; especialmente, por la banda derecha con Joel, en la que lo intentaba una y otra y otra vez durante casi todo el primer tiempo, hasta que vieron como su marco cayó con una jugada de las que intentó mucho Campbell, pero que le salió al rival menos pensando.

El gol de Fidel fue tan sorpresivo como salido de proporciones por su definición, porque hay que ser sincero, nadie, pero nadie en el estadio ni de los veían el clásico por tele, se imaginaron que el canalero saliera con algo así.

Fidel Escobar se fue con un gran premio, un beso de Stephany Morales, su novia. (Rafael Pacheco Granados)

Si ve a Mariano Torres, Warren Madrigal o Ariel Rodríguez tirarse esa, pues no se sorprende, pero que un defensa central jugando de contención tome la pecosa en las afueras del área, se quite tres marcas y antes de definir la maje y le pegue con izquierda, sí.

Es el primer gol del pana con el Monstruo y, de feria, en un clásico. La jugada tuvo los tintes para ser de esas inolvidables y que quedan enmarcadas en la historia de los clásicos como de sus mejores pepinos.

Ante el golpe la Liga mantuvo un libreto similar, la jugada de Escobar parecía salida del contexto del partido, pero los manudos tenían la exigencia de ir a tocarle la puerta a un rival que sabe cuidarse las espaldas en términos generales.

Saprissa ya tenía lo que quería, puso el clásico como tantos otros, en el que no le importa que el rival le juegue bien, tal vez hasta mejor en algunos tramos, sino que sabe muy cómo golpearlo, sabe de memoria cómo sacarle los partidos.

Roja clave. Al inicio del segundo tiempo la Liga salió a apretar, con Carlos Mora y Joel por las bandas. Alajuelense tenía la pecosa y la iniciativa hasta los 62′ cuando se fue expulsado Alexis Gamboa por una barrida por detrás a Gerard Taylor, tratando de recuperar un balón, en una jugada que le ganaron las ganas y las revoluciones.

Fue un pérdida importante, no solo en lo númerico, sino que, al parecer, fue el detalle que atacó el ánimo manudo, ese factor que siempre aparece de una u otra forma para ellos en estas mejengas.

El León perdió confianza, toque, fuelle, hasta el Campbell del primer tiempo al que no podían quitarle la bola y que ponía grandes jugadas ya se le veía fallando pases.

Con diez hombres, tanto el cuerpo técnico como el equipo no supo qué hacer y de allí Saprissa hizo lo que bien sabe y más bien estuvo más cerca de un segundo gol que del empate.

Por poquito Waston casi pone el 2-0 evitado por un manotazo salvador de Moreira. Así siguió el guion hasta el final, Saprissa demostrando, además, que su ADN no se compra, sabe de memoria cómo sacar este tipo de mejengas.