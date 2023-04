Saprissa liquidó la lucha por el liderato en su salón de fiestas favorito

Kevin Chamorro fue figura este domingo en el Saprissa, (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa ya ni siquiera necesita ser superior o jugar bien ante la Liga para ganarle. Así es la realidad de los clásicos, pase lo que pase, el Monstruo siempre se sale con la suya.

El triunfo de este domingo 2-0 en la casa del León es una raya más para el Monstruo, una muestra que esto es una paternidad total que no importa cómo lleguen o no importa que hagan.

Dirían algunos que los clásicos en Costa Rica son partidos de once contra once en el que siempre gana o al menos no pierde Saprissa. Esa la realidad desde el 2020 en el que los manudos apenas ganaron una vez y en tiempos extras.

Ni hablemos de la tabla de posiciones, este domingo la S posiblemente liquidó la lucha por el primer lugar porque con la victoria le saca seis puntos al León y con 18 puntos por disputar solo un milagro les saca esto de la bolsa. ¡Qué manera de iniciar la de Vladimir Quesada en el banquillo!

Uno revisaba la alineación de ambos equipos y el once de Saprissa gustaba más a los manudos, el Monstruo no contaba con dos de sus tres defensas centrales, Pablo Arboine por sanción y Fidel Escobar por lesión, además no contaba con un nueve clásico por una dolencia de Ariel Rodríguez.

Con Jaylon Hadden improvisado de central, Gerald Taylor por la derecha no generaba mucha confianza, pero así se mandó el Monstruo, pues de por sí en muchas ocasiones de peores ha salido en clásicos.

No aprovechar esas circunstancias para muchos manudos era imperdonable y una muestra que pase lo que pase, con la S pareciera que no tienen cómo ganarla, es algo hasta mental.

Al ver la alineación de la Liga a muchos se les clavó la misma pregunta que el partido se encargó de resolver, ¿Qué estaba haciendo Freddy Góndola de titular?

La duda era totalmente justificada, hace rato está sentado porque no ha sido mejor que otros como Jossimar Alcócer o Carlos Mora y sin embargo, tal vez en el partido más importante de la primera fase, Andrés Carevic lo tiró a la guerra.

La elección no fue buena, quedó claro ante las circunstancias y lo que hizo especialmente en el primer tiempo en el que todas sus jugadas casi terminaban en una mala decisión por la que perdía la bola, la pasaba mal o se la quitaban. La afición se metió muchísimo con él.

A Alajuelense no le pueden poner a los morados al frente, es así de sencillo, (Rafael Pacheco Granados)

Otro cosa que quitó cierta esperanza fue ver a Celso Borges fuera de la convocatoria, está quedando más que claro que sin el volante a los manudos les cuesta muchísimo y más, pero bueno, les tocaba jugar con lo que hay de lado y lado y ver quién era más efectivo.

Si a los tres minutos de partido Johan Venegas se jala la chilena que se mandó, hubiera sido una fiesta manuda de principio a fin, posiblemente, pero más bien fue el inicio del show de Kevin Chamorro, con el primer tapadón de la noche.

Hay demasiados antecedentes para decir que los clásicos no importa dominarlos o crear más opciones sino liquidarlos y la Liga no lo hizo cuando tuvo las oportunidades. Algo que le ha pasado una y otra vez ante el Monstruo, que le ha dado clases a su archirrival.

A los 32 otra de Venegas de cabeza que de nuevo se llevó Chamorro y a los 41, a Alcócer le quedó una frente a marco que tenía que definir por la posición en la que estaba y no lo hizo. Se intimidó ante el buen achique de Chamorro y se la dejó en el cuerpo. Una frustración tras otra.

Los fantasmas de los clásicos se postraron sobre el Morera Soto cuando en la primera clara que tuvo Saprissa la mandó a guardar. Álvaro Zamora la pegó, la pecosa dio en el vertical izquierdo de Leonel Moreira y Luis Paradela le ganó el rebote a todos para definir con el marco vacío.

Cerrando el primer tiempo, los manudos se fueron reclamando un empujón de Jaylon Hadden sobre Góndola en el área que bien, bien pudo ser penal, pero Benjamín Pineda no lo pitó.

El mismo bombazo de siempre para la Liga, que en el segundo tiempo el drama fue peor, los mismos traumas de siempre, Giancarlo González falla un penal que Kevin Chamorro le tapó de gran manera. La figura de la cancha por mucho.

Para terminar de echar sal a la herida, David Guzmán anotó de cabeza en un tiro de esquina. Todos se fueron con Waston descuidando a los demás morados y el Loco apareció solito en el puro centro del área pequeña.

Ahí el aficionado erizo perdió los estribos, uno se tiró a la cancha exigiéndole a sus jugadores que al menos le metieran coraje, escena que en ese estadio se están volviendo más normal de lo que debería.

De esta manera, lo que empezó como una semana horrible para el Monstruo por lo sucedido con Jeaustin Campos acabó con otra fiesta en el Morera Soto. Siempre pueden confiar en la visita a su salón de fiestas para levantarse cuando más lo necesitan.