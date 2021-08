Saprissa llega mejor al clásico por la Supercopa

Los ratos amargos que vivió Saprissa en el torneo anterior durante la fase regular ya son cosa del pasado y ahora la tortilla se volteó pues Alajuelense llega de capa caída a la final de la Supercopa ante los morados este miércoles en la noche.

Los tibaseños han ganado por goleada sus dos primeras mejengas del actual campeonato, mientras que los rojinegros suman empates sufridos, por lo que el Monstruo saca pecho.

El Monstruo le dio un golpazo a la Liga en la semifinal pasada, al dejarlo tumbado. Fotografia: John Durán El Monstruo le dio un golpazo a la Liga en la semifinal pasada, al dejarlo tumbado. Fotografia: John Durán (JOHN DURAN)

Lo curioso es que en la última temporada, la Liga siempre llegó mejor ubicado en la tabla de posiciones y con el cartel de favorito ante un Saprissa que no generaba confianza entre sus aficionados debido a su rendimiento tan inestable.

Pero todo cambió durante la semifinal pasada, porque a pesar de que los rojinegros llegaron como favoritos, Saprissa sacó el orgullo que lo caracteriza y eliminó a los manudos en una serie que quedó 6 a 5 en el marcador global.

Luego de liquidar al León, Saprissa ganó el título en la final ante Herediano y eso fue suficiente para llegar con toda la leche al actual certamen en el que contabiliza dos triunfos de 3 a 0 ante Santos y Pérez Zeledón, mientras los manudos apenas han empatado frente a San Carlos y el Sporting.

Aquella semifinal ante los manudos revivió a un Monstruo que llevó palo ante los erizos durante toda la temporada pasada, ya que en el Apertura perdieron 3-2 y también sonaron en la final Liga Concacaf 3-1, mientras que en el Clausura siguió la fiesta manuda con otros dos triunfos contundentes 3 - 1 y 5-0.

En la semifinal Saprissa sacó la casta y ganó 4-3 y luego empató 2-2 en el Morera para llegar a la final ante los florenses. Ese fue el renacer morado y ahora todo es felicidad entre los saprissistas, quienes ya huelen la 37.

La fiebre morada Natalia Solano sabe que, pese a que Saprissa tiene la motivación de su lado, cualquier cosa puede pasar en un clásico nacional.

Alajuelense ha iniciado mal el torneo, lleva dos empates. Foto Alonso Tenorio Alajuelense ha iniciado mal el torneo, lleva dos empates. Foto Alonso Tenorio (Alonso tenorio)

“Espero por supuesto que gane Saprissa, que tiene la curva de rendimiento arriba y la Liga no tanto, pero creo que los dos están presionados”, expresó.

Por su parte, el manudo Luis González cree que un triunfo erizo pondría las cosas en su lugar nuevamente aunque dice que lo que importa es cerrar el campeonato bien.

“Tampoco es que comenzamos tan mal, sí ha faltado pero los rivales han jugado con todo”, expresó.

Nada dicho

Los entrenadores nacionales, Horacio Esquivel y Marvin Solano, coinciden al señalar que Saprissa llega un poquito mejor que Alajuelense, pero saben que los clásicos son de pronóstico reservado.

Esquivel, entrenador de Puntarenas, dice que le ha extrañado mucho el inicio de la Liga, pero afirma que el orgullo y las ganas con que se juegan estos partidos equiparan las cosas.

“El arranque de Alajuelense es sorprendente, como si no tuviera conjunto, un equipo sin cohesión y es extraño porque no insertó jugadores nuevos. Se fueron un par, pero no es para que haya un desplome. No es la Liga a la que nos tiene acostumbrados Andrés Carevic”, dijo.

De Saprissa dijo que los muchachos que han llegado al club se adaptaron bien.

“Por estadísticas y resultados llega mejor Saprissa, pero estos partidos son indescifrables”, opinó.

Mientras que Solano, técnico de Liberia, en la segunda división, ve ligeramente superior a Saprissa.

“Los resultados a Saprissa le dan confianza, su estado anímico es bueno, pero a la Liga no la veo mal”, comentó.

Añadió que ningún equipo llega presionado al clásico y que se verá un buen juego.

“La diferencia de Saprissa no es tan grande, le ha ganado a equipos accesibles, la Liga no ha podido, pero la diferencia no es mucha y en estos partidos la garra y el orgullo equilibran todo”, expresó Solano.