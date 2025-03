Saprissa se juega más que tres puntos ante Herediano y las consecuencias podrían ser graves

Saprissa enfrentará este domingo al Herediano y una derrota contra el Team tambalea las aspiraciones del equipo morado por clasificar a semifinales. Mayela López. (Mayela López)

Saprissa volverá a su casa para recibir al Herediano y una derrota contra el Team pondría en alitas de cucaracha las aspiraciones de los morados por avanzar a la siguiente fase.

A la Chopeneta se le complicó la cosa en los últimos dos partidos: empate contra Liberia en la Cueva y derrota contra Santos, en el Ebal Rodríguez.

Los aficionados están con la paciencia al límite y presionan porque saben que no pueden ceder más puntos, tomando en cuenta que en este momento, el Monstruo está fuera de zona de clasificación. El juego contra el Team será a las 4 p.m. en el estadio Saprissa.

Veamos: Cartaginés está de cuarto, con 21 puntos. Saprissa es quinto en la tabla, con 19 puntos y un puesto por debajo está Santos, con la misma cantidad de unidades. Si los brumosos ganan y el Sapri cae ante el Team, se le va cinco puntos arriba, pues el equipo de Andrés Carevic llegaría a los 24 puntos.

Si Santos le gana a Liberia el lunes, le quita a la “S” el quinto lugar y quedaría en 22 puntos, por lo que este escenario, más allá de lo deportivo golpearía anímicamente a los jugadores y cuerpo técnico.

Y no podemos dejar de lado el calendario que tendrán los tibaseños en las próximas fechas: tendrá que jugar contra Sporting de visita, en casa contra Santa Ana, ir a Puntarenas y a Alajuela, para luego recibir al Cartaginés, tres duelos contra rivales directos.

¿Cuánto puede golpear la derrota contra Heredia y qué consecuencias podría traer en las aspiraciones del equipo de meterse a la siguiente fase?

Sabin Merino (izquierda) lleva un gol en el torneo y no ha logrado llenar las expectativas de la afición. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los principales responsables

El periodista Alex Mazón, de Deportes Monumental, afirmó que el perder contra el campeón nacional aumentará la frustración en la muy exigente afición morada.

“Es una bronca más grande con la afición, que no está dispuesta a aguantar mucho y es que este Saprissa da la impresión de que no somete al rival, le cuesta, son escasos a la hora de crear opciones”, afirmó.

¿De quién es la responsabilidad por lo que pasa el equipo? ¿Del cuerpo técnico o jugadores?

“En este momento, lo que pasa es a causa de los jugadores, la planilla del Saprissa no está bien conformada, con el agravante de que los refuerzos no aportan. Yo dije hace unas semanas que si (Nicolás) Delgadillo y Sabin (Merino) funcionaban, Saprissa podría pelear la clasificación y si no, el equipo tendría problemas y el tiempo me está dando la razón.

“Los refuerzos no han marcado diferencia, como lo hicieron Luis Paradela o Javon East y en este momento, jugadores como Fidel Escobar y Óscar Duarte no están dando la talla. A Ariel Rodríguez le veo ganas, pero Orlando Sinclair tampoco pasa por un buen momento, en vez de hacer goles los evita, como el jueves”, añadió.

En tres partidos, Chope suma una victoria, un empate y una derrota. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

A la caza

El periodista Diego Obando, de Multimedios fue claro en que Saprissa no puede ceder más terreno si quiere meterse en los primeros lugares.

“Creo que una derrota pone en jaque la clasificación de Saprissa. Estamos en la jornada 15, aspirando a un cuarto lugar, es complicado que se aspire a otro puesto y por eso está casi que obligado a ganar.

“Si Saprissa quiere ser campeón tiene que ganarle a Herediano y luego sacar los tres puntos en Puntarenas y contra Alajuela, pero está debiendo contra esos rivales y tiene que atacarlos, pero lo veo muy difícil por la forma en la que está jugando Saprissa”; añadió.

Obando coincidió con Mazón en que los jugadores son los principales responsables del mal momento del club.

“La planilla está mal armada, han pasado 3 técnicos en seis meses y siguen los mismos problemas: en la parte física, no se encuentra un esquema, no tiene un adecuado nivel de juego, los jugadores están pasando un mal momento y dejan mal parado a los entrenadores.

“Fidel está bajo de nivel, David Guzmán y Eduardo Anderson son jugadores irregulares. Ariel no metía gol desde octubre y Sinclair no da la talla y los que se rescatan en este momento son Esteban Alvarado y Mariano Torres, que sin duda le da otra cara al equipo, se ve diferente cuando está en el terreno de juego”, manifestó.

Orlando Sinclair es uno de los jugadores más cuestionados de la planilla morada. Archivo.

Duro golpe

El exportero saprissista Álvaro Fuentes reconoció que ha estado un poco alejado de la realidad del equipo de sus amores, sin embargo, dijo cómo una derrota como esta puede golpear anímicamente al club.

“Perder contra Heredia es un duro golpe, puede pegar mucho y no sólo al camerino, también a la afición. Esto demostraría que la planilla no sea lo suficientemente profunda para aguantar este y los partidos que faltan y pareciera que el problema va más allá del cuerpo técnico, porque hay nuevo entrenador y el club se ve igual.

“Si pierde, Herediano consolidará su buen momento y aunque esté el ADN, lo que queda de campeonato es poco y esto empezará a presionar y podría pasarle factura para lo que se viene", afirmó.