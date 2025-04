Saprissa mete el turbo tras el Cartaginés, pero no logra descontar

Saprissa metió el turbo, detrás del Cartaginés en una cacería dramática por el cuarto lugar de la tabla de posiciones y goleó 3 a 0 a Santa Ana, este sábado en la Cueva del Monstruo.

Nicolás Delgadillo va con todo a festejar su primer gol en Costa Rica. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El Monstruo entró chuceado porque los brumosos le habían metido tres goles al Pérez Zeledón más temprano y obligó a la S a meter al menos la misma cantidad para que la desventaja en gol diferencia, no aumentara. En puntos siguen empatados en 28 unidades.

Entraron al juego ante Santa Ana con el gas metido hasta el fondo. Con un Nicolás Delgadillo que se transformó y firmó su mejor partido desde que llegó.

Y un Santa Ana que no entendió que llegaban a jugar a la Cueva del Monstruo y allí no se pueden regalar espacios y que se debe aguantar el chaparrón inicial de 20 minutos.

A los cinco minutos, Manfred Russell perdió la bola en salida, ante la presión del Samurai Rodríguez. El goleador, ambicioso, se fue soplado para la portería y cuando iba a definir, fue trabado a tiempo por un defensa, pero la bola cayó en Mariano Torres, que a puerta vacía, marcó el primero.

Santa Ana no se reacomodó, siguió intentando hacer lo que no podía y no debía y rapidito Saprissa lo puso en su lugar, primero con una bola que Kenay Myrie pegó en palo, en una gran jugada, al 12.

Saprissa goleó a Cartaginés y sigue en cacería. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Luego, con el segundo gol. Un pase profundo de Myrie a Delgadillo, quien controló, avanzó un par de metros y definió por encima del portero. Un golazo.

Con catorce minutos olía a goleada descomunal.

Y más cuando al 19, Ariel marcó el tercero, en una linda jugada colectiva. La inició Delgadillo, quien hizo una de lujo y avanzó por la izquierda, prolongó con Mora y este centró donde estaba Gerson Torres. El extremo hizo una chilena que pegó en un defensa y el rebote le quedó franco a Ariel.

Después, el juego se equiparó un poco. Santa Ana tuvo algunas aproximaciones, sobre todo con Emanuel Casado, que remató tres veces a portería pero la puntería le falló.

Ariel Rodríguez volvió a anotar y anda en buen nivel. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El complemento fue entretenido sin goles. Saprissa gastó la artillería en 20 minutos y Santa Ana más bien salió con un resultado decoroso.