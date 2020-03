"Para mí, llegar a Saprissa y encontrarme con la afición más leal y fiel del país fue lo que más me inspiró para llevar a la marca al lugar que merecía. Me enamoré de esta institución y logramos consolidar un extraordinario equipo profesional y humano, que sin duda le dará continuidad y respaldo a todo lo construido. Me voy de Saprissa, pero Saprissa no se va de mí”, fueron las palabras de despedida de Trejos.