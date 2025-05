Saprissa no podrá fichar si no paga el dinero que ordenó el TAS, ¿por cuántos torneos?

La salida de Jimmy Marín le trajo bastantes dolores de cabeza al Saprissa. (Alonso Tenorio)

Saprissa está en una carrera contra el tiempo, este viernes empieza correr el plazo para pagar el platal que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le sentenció cancelar, luego de perder una apelación ante el club israelí Hapoel Be’er Sheva por la venta de Jimmy Marín.

Los morados fueron condenados al pago de 375.000 francos suizos (alrededor de ₡240 millones), más intereses y costos del proceso, los cuales deberán cancelar en 45 días, de lo contrario el equipo será sancionado y ese castigo es no poder fichar.

¿Por cuánto tiempo no podrían fichar los morados? Es una pregunta que se hacen muchos al ver la sanción. La respuesta está en dos documentos del proceso, en la sentencia que dictó la FIFA en el 2022 contra los morados y en el fallo que el TAS dio este jueves, en ambos dice lo mismo.

En la página cinco de la resolución del TAS se indica que la pena por no cumplir la sanción en el tiempo y forma es la prohibición de realizar fichajes hasta que no se cancele la deuda o hasta un máximo de tres periodos de transferencias, los cuales abarcarían año y medio. O sea, si no paga no puede fichar hasta que lo haga, pero si no cancela, el castigo se extiende por año y medio.

Esta sanción va de la mano con lo que establece el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de FIFA, en su artículo 24, el cual dice:

“La prohibición de inscribir nuevos jugadores tanto en el ámbito nacional como en el internacional hasta que se abonen las cantidades adeudadas. La duración total máxima de dicha prohibición será de hasta tres periodos de inscripción completos y consecutivos”.

Saprissa tendría que quedarse con la planilla tal cual la tiene si no paga la deuda al Hapoel (Marvin Caravaca, Marvin Barquero)

De esta manera, queda prohibido inscribir cualquier jugador, así sea un préstamo que se retorne, pues al querer hacerlo se rechazará el movimiento tanto en los registros de la Fedefútbol como de FIFA.

Para el abogado especialista en derecho deportivo Rodrigo Chaves, con base en este reglamento, los morados se tendrían que quedar con los jugadores tal cual tienen. Lo único que se les permitiría es renovar contrato de futbolistas que están inscritos.

La norma habla de nuevos jugadores, por lo que hacer renovaciones estaría lícito, como por ejemplo el caso de Mariano Torres, cuyo contrato vence en diciembre.

Saprissa no podría ni traer de vuelta a Luis Paradela si es sancionado.

Un punto importante es que la resolución también establece que el Hapoel, en este caso, se puede reservar el derecho de llevar a Saprissa al Comité Disciplinario de FIFA si así lo considera después de que pasen estos tres periodos y no se hubiese realizado el pago, con lo que se podrían establecer otras medidas.

Además hay que considerar que a los 375 mil francos suizos hay que sumarle un 5% de intereses que dicta la resolución, los cuales serían otros 18 mil francos, con lo que la broma al final sale casi en 400 mil, unos 243 millones de colones.