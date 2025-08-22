Saprissa oficializa salida de Paulo Wanchope y llegada al banquillo su empleado más fiel

El Deportivo Saprissa oficializó la salida del técnico Paulo Wanchope. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Deportivo Saprissa oficializó la salida de Paulo Wanchope, como técnico del cuadro morado y confirmó el regreso de Vladimir Quesada al banquillo morado.

Los morados enviaron un comunicado de prensa hace unos minutos:

“El Deportivo Saprissa informa que Paulo César Wanchope no continuará como director técnico del primer equipo masculino. La institución le agradece profundamente por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su gestión, y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos.

“En su lugar, la dirección técnica será asumida por Vladimir Quesada, un referente histórico y formador de la institución. Quesada se incorporó al club desde los 12 años y debutó en la Primera División el 3 de noviembre de 1985. Como jugador conquistó seis títulos nacionales y cinco internacionales, consolidándose como una figura emblemática del Saprissismo.

“En su faceta como entrenador, ha guiado al equipo a los campeonatos de Clausura 2018 y 2023, así como los títulos de Apertura 2023 y 2024, siendo parte fundamental del histórico tetracampeonato morado”, informó el cuadro morado hace unos minutos.