Saprissa oficializa salida de Paulo Wanchope y llegada al banquillo su empleado más fiel

Los morados confirmaron el regreso de Vladimir Quesada, quien hasta este viernes estaba en las ligas menores del club

Por Yenci Aguilar Arroyo
El Deportivo Saprissa oficializó la salida del técnico Paulo Wanchope. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Deportivo Saprissa oficializó la salida de Paulo Wanchope, como técnico del cuadro morado y confirmó el regreso de Vladimir Quesada al banquillo morado.

Los morados enviaron un comunicado de prensa hace unos minutos:

“El Deportivo Saprissa informa que Paulo César Wanchope no continuará como director técnico del primer equipo masculino. La institución le agradece profundamente por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su gestión, y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos.

“En su lugar, la dirección técnica será asumida por Vladimir Quesada, un referente histórico y formador de la institución. Quesada se incorporó al club desde los 12 años y debutó en la Primera División el 3 de noviembre de 1985. Como jugador conquistó seis títulos nacionales y cinco internacionales, consolidándose como una figura emblemática del Saprissismo.

“En su faceta como entrenador, ha guiado al equipo a los campeonatos de Clausura 2018 y 2023, así como los títulos de Apertura 2023 y 2024, siendo parte fundamental del histórico tetracampeonato morado”, informó el cuadro morado hace unos minutos.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

