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Saprissa perdió, pero logró llegar a un arreglo con Jimmy Marín y su representante

Jimmy Marín y su representante, José Luis Rodríguez, abrieron un proceso contra Saprissa en el 2022

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa dio por finalizada una disputa que mantenía con el exjugador morado Jimmy Marín y su representante José Luis Rodríguez.

El club morado tenía un proceso abierto, ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas en la Federación Costarricense de Fútbol, desde el 2022.

El ente convocó a una audiencia el miércoles anterior, pero en Saprissa se comunicaron con el abogado del jugador, don Aquiles Mata, para llegar a un arreglo.

Mata le confirmó a La Teja detalles de la negociación, que se dio el martes anterior.

Jimmy Marín y su agente, José Luis Rodríguez presentaron una denuncia contra Saprissa. Instagram.
Jimmy Marín y su agente, José Luis Rodríguez, llegaron a un arreglo con el Deportivo Saprissa. Instagram.

La negociación entre Saprissa y Jimmy Marín

Aquiles contó que desde hace unos días, la dirigencia de Saprissa se comunicó con él para buscar una solución a esta disputa, que tenía casi 4 años sin resolverse.

“El martes, a eso de las 3 la tarde, logramos un acuerdo con la gente de Saprissa, en donde se evitó ir a la audiencia. En el Deportivo Saprissa reconocieron la deuda y, por acuerdo mutuo, el proceso dio por finalizado.

“A causa de esto, no tenía sentido ir a la audiencia a la Federación y el club acordó pagarle a Jimmy y José Luis los $120 mil ($60 mil cada uno, es decir, cerca de ₡28 millones), más los gastos legales de mi parte", contó.

El abogado añadió que ahora la Cámara formaliza el acuerdo y, de esta manera, el cuadro tibaseño se ahorra el pago de las costas.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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