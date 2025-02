Saprissa pierde a dos extranjeros para el partido en Canadá contra Vancouver. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El Deportivo Saprissa no contará con dos de sus jugadores extranjeros para el partido ante Vancouver Whitecaps en Canadá, por la Copa de Campeones de Concacaf.

Sabin Merino no viajará debido a que se encuentra en proceso de recuperación por una lesión, al igual que el costarricense Marvin Loría. Por su parte, Nicolás Delgadillo no podrá unirse al equipo, ya que no cuenta con visa para el viaje.

Nicolás Delgadillo tampoco podrá viajar con la S. (Rafael Pacheco Granados)

El cuadro tibaseño ganó en casa el jueves anterior, con un marcador de 2-1, y el partido de vuelta será este jueves 27 de febrero. El ganador del global pasará a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, razón por la que los saprissistas van todo.

Este partido usted podrá verlo por medio de ESPN y también por la aplicación de pago Disney+ a partir de las 9 p.m.