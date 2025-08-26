Saprissa por fin le da una buena noticia a sus aficionados

Saprissa confirma un fichaje bomba que ilusiona a los morados. (Jose Cordero/José Cordero)

Después de varias semanas complicadas, llenas de críticas, el Deportivo Saprissa por fin le dio una noticia que, sin duda, alegrará a los morados.

LEA MÁS: Erick Lonis dijo cómo está el asunto para el regreso de Marcelo Tulbovitz a Saprissa

Esta es nada más y nada menos que el regreso del uruguayo Marcelo Tulbovitz, como preparador físico del primer equipo.

La S compartió un video en sus redes donde aparece Marcelo dando unas palabras que motivan a más de uno, pues con la salida de Paulo Wanchope, extécnico morado, se fue Carlos Villalobos, quien estuvo de preparador físico en su gestión.

Marcelo Tulbovitz es muy querido por los morados.

LEA MÁS: Técnico de Motagua habla sin filtros de Vladimir Quesada y la goleada a Saprissa

“Bienvenido a casa, profe”, escribió el club tibaseño.

“Hola saprissistas de todo el país, comunico y cuento que en poquitos días, voy a estar en mi querida Costa Rica. Muy agradecido por los múltiples mensajes de la afición de diversas maneras, agradecido con la comisión técnica por el apoyo y el respaldo”, expresó Marcelo.

Además, habló de su compromiso y no ocultó su emoción tras su vuelta al equipo que ama.

LEA MÁS: Saprissa vs. Motagua: ¿A qué hora y por cuál canal ver el juego de esta noche por Copa Centroamericana?

Marcelo es recordado por los tibaseños como una pieza clave en el cuerpo técnico de Hernán Medford, con la histórica participación en el Mundial de Clubes 2005.

Además de su labor en la preparación física, se destaca por su trabajo en el aspecto mental y motivacional de los jugadores, una cualidad muy valorada dentro de la institución.

El uruguayo también acompañó a Medford en su etapa al frente de la Selección de Costa Rica.