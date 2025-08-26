Deportes

Saprissa por fin le da una buena noticia a sus aficionados

El Deportivo Saprissa oficializó la llegada de un refuerzo que muchos estaban deseando

Por Yerlin Gómez Izaguirre
23/08/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 5 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y Sporting FC.
Saprissa confirma un fichaje bomba que ilusiona a los morados. (Jose Cordero/José Cordero)

Después de varias semanas complicadas, llenas de críticas, el Deportivo Saprissa por fin le dio una noticia que, sin duda, alegrará a los morados.

Esta es nada más y nada menos que el regreso del uruguayo Marcelo Tulbovitz, como preparador físico del primer equipo.

La S compartió un video en sus redes donde aparece Marcelo dando unas palabras que motivan a más de uno, pues con la salida de Paulo Wanchope, extécnico morado, se fue Carlos Villalobos, quien estuvo de preparador físico en su gestión.

Marcelo Tulbovitz fue aplaudido por los aficionados presentes en el Ricardo Saprissa.
Marcelo Tulbovitz es muy querido por los morados.

“Bienvenido a casa, profe”, escribió el club tibaseño.

“Hola saprissistas de todo el país, comunico y cuento que en poquitos días, voy a estar en mi querida Costa Rica. Muy agradecido por los múltiples mensajes de la afición de diversas maneras, agradecido con la comisión técnica por el apoyo y el respaldo”, expresó Marcelo.

Además, habló de su compromiso y no ocultó su emoción tras su vuelta al equipo que ama.

Marcelo es recordado por los tibaseños como una pieza clave en el cuerpo técnico de Hernán Medford, con la histórica participación en el Mundial de Clubes 2005.

Además de su labor en la preparación física, se destaca por su trabajo en el aspecto mental y motivacional de los jugadores, una cualidad muy valorada dentro de la institución.

El uruguayo también acompañó a Medford en su etapa al frente de la Selección de Costa Rica.

SaprissaMarcelo TulbovitzPreparador físico
